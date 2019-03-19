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Чем обернется установка нестандартных колес на машину 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Каждый автомобиль имеет свои собственные параметры, которые обеспечивают ему безотказную работу.
При отклонении от установленных норм, есть риск ухудшения использования транспортного средства. Одним из таких случаев может стать установка нестандартных колес.
Есть различные показатели, согласно которым не рекомендуется установка колес большего диаметра, чем предусмотрено производителем.
Резко увеличивается общий вес конструкции, что повлечет за собой повышение нагрузки на транспортное средство, и необходимость более ранней замены деталей, чем предполагается.
По причине увеличенного веса также будет увеличиваться и расход топлива, что означает увеличение затрат. Также чаще потребуется ремонт и подвеске машины.
Изменятся в худшую сторону характеристики резины.
Сильно повысится стоимость установки колес. Так как их размеры будут нестандартными, им необходим процесс подгонки, что тоже требует определенных затрат.
Даже если не принимать во внимание вышеперечисленные негативные факторы, имеется один существенный аргумент. Им является противозаконность установки колес, не соответствующих заводским параметрам. Это также может повлечь за собой попадание в ДТП в результате неисправности.
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Бортжурнал
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