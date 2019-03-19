Топ-5 типичных ошибок при замене масла в двигателе

Эксперты назвали ТОП-5 типичных ошибок при замене моторного масла.

Каждый автомобилист знает, как важна и одновременно как проста процедура замены моторного масла в автомобиле. Но зачастую в силу неопытности или незнания автолюбители допускают ряд ошибок, которые пагубно влияют и сокращают срок эксплуатации автомобиля.

Для того, чтобы двигатель работал исправно и не подвел в самый неподходящий момент, следует периодически менять в нем масло, а чтоб не совершить часто встречаемые ошибки, необходимо внимательно прочитать и запомнить правила, указанные в данной статье.

В первую очередь не стоит экономить при выборе масла для мотора своего четырехколесного друга, так как последующий ремонт при некачественных веществах, используемых автолюбителями, обернется в копеечку. Также следует покупать то же масло, что до этого находилось в двигателе. Так как разные производители применяют различные химические составы в своей продукции, это может привести к образованию нерастворимого осадка, который также приведет к поломке.

Далее необходимо обращать внимание на то, что при длительной эксплуатации автомобиля при смене масла необходимо поменять и фильтры. При выборе масла необходимо тщательно изучить этикетку на наличие информации об охлаждающих и защитных свойствах масла, пригодных для вашего автомобиля по сезону и климатическим условиям, дабы не навредить своему автомобилю.

И самой распространенной ошибкой, которая все чаще встречается в наше время, является использование всевозможных присадок, которые добавляются к старому маслу. Самая дорогая и качественная присадка не сможет в полном объеме заменить полноценную процедуру замены масла в двигателе.

Соблюдение элементарных правил описанных выше позволит в дальнейшем сэкономить денежные средства при ремонте, а вернее избежать его. Так же элементарная процедура замены масла с соблюдением рекомендаций продлит срок службы мотора вашего автомобиля, сохранит нервы автовладельца от внезапных поломок. Также необходимо обратить пристальное внимание на те автомобили, которые преодолели предел в 150 000 километров пробега, замена масла и наблюдение за работой двигателя в таких авто, производится чаще.