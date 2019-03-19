Эксперты рассказали, как определить вытекающую из авто жидкость

Эксперты портала «Автовзгляд» рассказали , как быстро определить, какая именно техническая жидкость, вытекает из автомобиля. Для этого нужно оценить её по трём критериям — запах, плотность и цвет.

Лужицы под автомобилем специалисты советуют анализировать не «голыми руками», а при помощи бумажной салфетки.

Зачастую в теплое время года под машиной можно заметить конденсат от работающего кондиционера. В этом случае под автомобилем образуется лужа из бесцветной жидкости без запаха. Иногда конденсат в небольших количествах может вытекать из выхлопной трубы. В обоих случаях, по словам опытных водителей, у автовладельца нет поводов для беспокойства.

Наличие под передней часть авто вязкой лужицы бурого или красного цвета говорит о серьёзных неполадках с автоматической коробкой передач. Жидкость имеет резкий запах и медленно впитывается в асфальт. Заметив подобные следы на земле под своей машиной, специалисты рекомендуют срочно обратиться на СТО.

Одна из самых распространённых утечек — утечка моторного масла. Чем дольше оно используется в двигателе, тем темнее будет его цвет. Жидкость отдаёт запахом бензина, но имеет более высокую степень вязкости. После протекания масло оставляет на асфальте темное маслянистое пятно.

Эксперты уверяют, что в холодное время года из-под капота может нередко вытекать стеклоомывающая жидкость. Она имеет водянистую консистенцию, резкий запах и яркий цвет: голубой, розовый или ярко зелёный.

Жидкость из гидроусилителя руля чаще всего желтоватого или карамельного цвета, но иногда встречается и красного и даже охристого оттенков. Запах не резкий, консистенция — не вязкая. Жидкость легко впитывается. Чаще всего утечки происходят с водительской стороны, где расположен руль.

Примерно те же характеристики у тормозной жидкости. Она имеет желтоватый или красноватый цвет, её запах отдаёт спиртом. По словам специалистов, утечка может произойти в любой части тормозной магистрали, то есть лужу водитель может обнаружить как под передней частью автомобиля, так и под задней.

Антифриз можно определить по светло-розовому, голубоватому или зеленоватому оттенку. Охлаждающая жидкость имеет сладковатый запах и вязкую консистенцию. Лужи антифриза образуются чаще всего под моторным отсеком.

Наконец, под автомобилем водитель может обнаружить и лужу топлива. Бензин или дизель прозрачны, но имеют желтоватый оттенок. Чаще всего образуются в районе топливного бака.