Топ-5 критериев, по которым ГИБДД выбирает машину для остановки

Эксперты портала «Автовзгляд» назвали ряд признаков, по которым сотрудники ГИБДД выбирают, какую машину из потока остановить для проверки. Ниже топ-5 критериев, которыми руководствуются правоохранители.

В первую очередь, по словам специалистов, автоинспекторы оценивают внешний вид машины: состояние регистрационных знаков, фар, стёкол и кузова. Внимание полицейских может привлечь нестандартная расцветка машины или наличие на ней сильных повреждений. Поводом для остановки также может послужить тюнинг в виде тонировки лобового стекла, спойлера или «кенгурятника». Также опытные водители уверяют, что инспекторы ГИБДД «неровно дышат» к старым автомобилям с ржавым кузовом и неработающими глушителями.

Затем, как правило, правоохранители оценивают внешний вид водителя. Автовладелец, демонстративно жующий жевательную резинку или надевший тёмные очки в пасмурную погоду, имеет все шансы быть остановленным.

Правоохранители также внимательно присматриваются к манере езды водителей, выискивая в потоке «шахматистов», часто перестраивающихся из ряда в ряд, лихачей и, наоборот, слишком медленно едущих автолюбителей. По словам экспертов, полицейские могут оценивать, как водитель проезжает неровности на дороге. Остановят тех, кто слишком круто будет маневрировать, чтобы объехать ямы, а также тех, кто проедет ухабы, не сворачивая.

Разумеется, от протокола сложно будет уйти водителям, нарушающим ПДД. Речь идёт о непристёгнутом ремне безопасности, невключенных фарах и нечитающемся регистрационном знаке. Особое внимание правоохранители уделяют правилам перевозки детей в автомобиле. Увидев в салоне ребёнка, инспектор скорее всего проверит наличие в машине специального детского кресла.

Наконец, остановка автомобиля практически неизбежна в случае, если ГИБДД проводит спецоперацию по поимке преступника. Особенно, когда внешние признаки машины схожи с приметами, указанными в ориентировке.