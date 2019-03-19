Mitsubishi подготовит внедорожную версию L200

На 40-м международном автосалоне в Бангкоке компания Mitsubishi Motors представит специальную версию пикапа L200. Судя по единственному снимку, это будет внедорожная модификация с увеличенным дорожным просветом и дополнительным оборудованием.

Внедорожный Mitsubishi L200 оснастят светодиодной оптикой и блоком вспомогательного освещения, смонтированным на крыше. На бамперах установят защитные пластины с контрастными красными вставками. Изменений в технической начинке не предвидится: пикап по-прежнему будет оснащен 2,4-литровым дизелем, который может работать в паре с шестиступенчатой «механикой» либо шестидиапазонным «автоматом».

Обновленный Mitsubishi L200 представили в ноябре прошлого года. Пикап получил новую внешность в фирменном стиле Dynamic Shield, двухэтажную оптику, усиленные тормоза и два варианта полного привода: базовый Easy Select с жестким подключением передней оси и Super Select 4WD-II с межосевым дифференциалом и распределением момента между осями в пропорции 40:60 (раньше было 50:50).

Цена L200 в России — от 2 069 000 рублей. Топовая версия пикапа обойдется в 2 702 000 рублей.