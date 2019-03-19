Fiat превратит культовый компакт 500 в «городскую Tesla»

"И ты, Брут!" — впору вслед за свои великим предком воскликнуть современному римлянину, с грустью наблюдающему за крушением традиций. Ибо грядет технологическое покушение на одну из величайших икон не только итальянского, но и мирового автопрома — Fiat 500 . Да, быть и ему отныне электромобилем.

Легендарный "чинквеченто" был возвращен к жизни в 2005 году и с тех пор считается скорее имиджевым, чем практичным автомобилем.

Однако теперь итальянцы, отнюдь не собираясь отправлять своего любимца в небытие, готовят семейству "пятисотых" более чем серьезные перемены: Fiat собирается разрабатывать новое поколение модели "с нуля" и еще на этапе проектирования адаптировать его конструкцию к электротяге. Других моторов, кроме электрических, новый "чинквеченто" не получит.

"Полностью обновленный. Новый объект. Полностью электрический. Своего рода городская Tesla , только красивая и итальянская — полная противоположность Centoventi", — так в интервью изданию Auto Express охарактеризовал будущий проект один из топ-менеджеров концерна FCA Оливье Франсуа.

Стоит заметить, что на автосалоне в Женеве итальянцы продемонстрировали концепт Centoventi: этот электрокар предполагает максимальную утилитарность, добиться которой планируется за счет модульной конструкции. Электрический же Fiat 500 должен стать, по всей видимости, образцом нового стиля марки.