Fiat превратит культовый компакт 500 в «городскую Tesla» 

"И ты, Брут!" — впору вслед за свои великим предком воскликнуть современному римлянину, с грустью наблюдающему за крушением традиций. Ибо грядет технологическое покушение на одну из величайших икон не только итальянского, но и мирового автопрома — Fiat 500. Да, быть и ему отныне электромобилем.
Легендарный "чинквеченто" был возвращен к жизни в 2005 году и с тех пор считается скорее имиджевым, чем практичным автомобилем.
Однако теперь итальянцы, отнюдь не собираясь отправлять своего любимца в небытие, готовят семейству "пятисотых" более чем серьезные перемены: Fiat собирается разрабатывать новое поколение модели "с нуля" и еще на этапе проектирования адаптировать его конструкцию к электротяге. Других моторов, кроме электрических, новый "чинквеченто" не получит.
"Полностью обновленный. Новый объект. Полностью электрический. Своего рода городская Tesla, только красивая и итальянская — полная противоположность Centoventi", — так в интервью изданию Auto Express охарактеризовал будущий проект один из топ-менеджеров концерна FCA Оливье Франсуа.
Стоит заметить, что на автосалоне в Женеве итальянцы продемонстрировали концепт Centoventi: этот электрокар предполагает максимальную утилитарность, добиться которой планируется за счет модульной конструкции. Электрический же Fiat 500 должен стать, по всей видимости, образцом нового стиля марки.
Пока не уточняется, разделят ли Centoventi (его уже называют прообразом будущего Fiat Panda) и 500 какие-то элементы конструкции, но известно, что новый "чинквеченто" построят на совершенно новой электрической платформе, работа над которой идет в инженерных подразделениях FCA. По слухам, смена поколений будет постепенной: Fiat с учетом, вероятно, культовости этой модели и любви сооотечественников к традициям, планирует сделать переход на электротягу максимально мягким, удерживая какое-то время в шоу-румах одновременно электрический и бензиновый хэтчбеки.