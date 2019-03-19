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Модели автомобилей, имеющие заводские неисправности сразу после выпуска 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Несмотря на длительные тесты всех выходящих новых моделей машин, в конструкции некоторых встречаются неисправности.
В каких-то моментах они остаются совершенно незаметными как для водителя, так и для пассажиров, но могут вызвать более серьезные поломки и даже ДТП. Наиболее частыми подобные неисправности встречаются у следующих автопроизводителей.
1. Citroen
Автомобили французского производства не характеризуются надежностью, потому сразу два автомобиля оказались в подобном антирейтинге. Автомобили марок C4 Picasso, C4, DS4 и C5 были отозваны по причине перегрева. Модель Aircross содержала несколько дефектов: неисправности бортового компьютера, стояночного тормоза и стойки задней двери.
2. Opel
Одной из наиболее часто упоминаемых неисправностей данных моделей автомобилей является утечка масла. Такие неполадки — у Opel Astra, Cascada, Insignia и Zafira. У Opel Insignia и Grandland X неполадки с мотором и подвеской.
3. Peugeot.
Большая часть моделей, собранных в конце 2017 года, отзывались по причине проблем с силовой установкой. Если говорить о моделях 3008, 308 и 5008, выпущенных в 2016-2018 годах, в их отношении была открыта отзывная кампания по причине неполадок с программным обеспечением.
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Бортжурнал , Opel Astra , Citroen , Peugeot , Opel Insignia , Opel
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