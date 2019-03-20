Режим Tesla Sentry не может спасти автомобиль от грабителей

Недавно разработанный компанией Tesla режим Sentry Mode создан для того, чтобы помочь поймать воров в тот момент, когда они врываются в ваш электромобиль.

В приведённом видео ниже предоставлены две записи, которые были сняты с автомобилей Model 3. В автомобилях был активен режим Sentry, но почему-то он не выполняет своих функций.

В первом ролике можно увидеть потенциального вора, который уже успел побывать в Jaguar XF и приближается к Model 3. К тому моменту, когда автомобиль был припаркован, режим Sentry был активирован, также передняя камера и две боковые. Облицовочные камеры авто автоматически начали запись. На видео видно как мужчина в капюшоне подходит к авто с фонариком и начинает искать ценные вещи. Мужчина также разбил одно из окон в машине — странно, что тревога не сработала.

На втором видео что-то практически идентичное. Человек в капюшоне выпрыгивает из соседнего автомобиля и начинает искать автомобиль Tesla, также и Model 3. Совершенно непонятно украл ли мошенник что-нибудь, но факт проникновения налицо.

Несмотря на то, что режим Sentry Mode не смог предотвратить взлом, он может помочь властям выследить преступника, благодаря видеозаписям с камер высокого разрешения, которыми оснащены автомобили.

Tesla заявила о режиме Sentry Mode в прошлом месяце, в то же время они запустили и другую функцию "Dog Mode". Второй режим можно использовать тогда, когда водитель оставляет своих домашних животных в автомобиле. Система автоматически включает систему климат-контроля, который сможет контролировать температуру в салоне.