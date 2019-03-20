Кросс-купе Mercedes-Benz GLC представлено официально

Компания Mercedes решила показать, как преобразился новый GLC Coupe. И выбрала для этого, пожалуй, оптимальное время — между крупнейшими международными автосалонами: прошедшим в Женеве и грядущим в Нью-Йорке. Сюрпризы есть, но все они были откровенно предсказуемы.

Внешность автомобиля не претерпела кардинальных изменений, но небольшая ретушь заметно освежила кроссовер, продлив ему молодость до смены поколений. Прежде всего, GLC Coupe нового модельного года получил другую головную оптику, пересмотренные бампер и решетку радиатора.

В самой компании больше делают упор на задней части, где в глаза сразу бросается диффузор нового формата и, конечно же, светодиодные фонари с внутренней архитектурой, выдержанной в рамках актуальной дизайнерской философии бренда. Стоит отметить, что задняя часть кросс-купе стала выглядеть внушительнее и увереннее, и гендерная граница, наверное, стерта: за рулем модели будет одинаково хорошо смотреться как женщина, так и мужчина.

Изменения в салоне коснулись переосмысления подхода к управлению. Как и Mercedes-Benz GLC, дебютировавшего в марте в Женеве, кросс-купе обзавелось новым рулевым колесом с сенсорами, поэтому для совершения какого-либо действия будет достаточно легкого касания. Исчез шайбовидный контроллер управления мультимедийным комплексом Mercedes-Benz User Experience (MBUX). На новинке он последнего поколения и понимает голосовые команды. Диагональ дисплея цифровой "приборки" составляет 12.3 дюйма, мультимедиа можно заказать с тачскрином 10.25 дюйма.

Двухлитровый бензиновый двигатель в версии GLC 300 Coupe стал мощнее и выдает теперь 258 л.с. (370 Нм). В "базе" новинка поставляется с турбированной "четверкой" с отдачей 197 л.с. Бензиновым двигателям помогает стартер-генератор с ременным приводом, который питает 48-вольтная электросистема. Система отвечает за рекуперацию энергии, помощь в разгоне. Линейка "дизелей" представлена моторами мощностью 163, 194 и 245 л.с.

Все модификации, которые были анонсированы, оснащены системой полного привода 4Matic и автоматической коробкой передач. Средний расход топлива для бензиновых модификаций, согласно данным производителя, составляет 7.1-7.4 литра, "дизели" традиционно экономичнее — 5.2-5.8 литра.