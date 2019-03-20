Первое знакомство с Citroen C5 Aircross: Новый флагман

В Украине стартовали продажи нового кроссовера Citroen C5 Aircross. С недавних пор вакантная вакансия флагмана стильного французского бренда со столетней историей теперь занято. Мы разузнали подробности украинских спецификаций автомобиля и делимся с нашими читателями.

При длине 4,5 м автомобиль получил мускулистый и «собранный» облик. В целом доступно 30 вариантов внешнего вида, которые состоят из семи цветов кузова, варианта двухцветной окраски с черной крышей, нескольких вариантом колесных дисков, трех цветных пакетов «Color Packs». Новинка расположена в самом центре сегмента SUV благодаря своим оптимальным размерам: длина 4 500 мм; ширина 1 840 мм; высота 1 670 мм; клиренс 230 мм. Последние включат в себя цветные декоративные вставки на передней части автомобиля, накладках Airbump® в нижней части передних дверей, декор на рейлингах. Также доступны пять вариантов оформления салона, которые обеспечивают отличное сочетание цветов и материалов в любом виде — будь-то салон в стиле «casual» или вариант с премиальной отделкой.

Новый SUV C5 Aircross выступает настоящим «послом» программы Citroën Advanced Comfort. Автомобиль предлагает типично высокий уровень комфорта и дополняет его двумя ключевыми инновациями: с прогрессивной гидравлической системой поглощения колебаний Progressive Hydraulic Cushions® и сиденьями повышенного комфорта Advanced Comfort, которые обеспечивают невероятный комфорт и впечатления от поездки для водителя и пассажиров. Новый SUV C5 Aircross также предлагает уникальную систему трансформации салона, которая пришла из мира минивэнов — три индивидуальные задние сиденья, которые можно сдвигать, наклонять, складывать. Багажник новинки получил лучшие в классе параметры: от 580 л до 720 л при условии 5-местного салона.

Перед водителем установлена цифровая панель приборов на основе 12,3-дюймового цветного TFT-монитора, который предлагает три варианта стиля и несколько режимов отображения информации. Вся выбранная информация выводится в область зрения водителя, что улучшает комфорт и безопасность езды. Рулевое колесо запоминается плоской центральной частью, а также отделкой черным глянцев и хромированными вставками; некоторые версии автомобиля даже получают двухцветные руль (зависит от выбранного стиля салона). В центре передней панели расположен 8-дюймовый сенсорный дисплей высокого разрешения (HD), под которым расположился ряд сенсорных кнопок — это одновременно добавляет удобства при управлении различными функциями и подчеркивает основательность модерновой центральной консоли.

Новый SUV C5 Aircross предлагает широкий перечень двигателей уровня Euro 6.2. Эти моторы работают в паре с 6-ст. МКПП или 8-ст. АКПП серии ЕАТ8. Для новинки доступны две бензиновые версии: PureTech 130 S&S 6-ст. МКПП или PureTech 180 S&S 8-ст. АКПП ЕАТ8, и три дизельные версии: BlueHDi 130 6-ст. МКПП, BlueHDi 130 S&S АКПП ЕАТ8, BlueHDi 180 S&S АКПП ЕАТ8. В конце 2019 года Новый CITROЁN C5 Aircross станет первым автомобилем марки, который будет оснащен технологией подзаряжаемого гибрида PHEV (plug-in hybrid electric vehicle) и сможет проезжать до 60 км в режиме электромобиля (ZEV), демонстрируя радикальное уменьшение выбросов СО2.

Новый SUV C5 Aircross получил самую современную 8-ст. АКПП серии ЕАТ8 (Efficient Automatic Transmission 8-ст.) с отдельно-стоящим селектором и функцией «управления по проводам». Автоматическая КПП серии ЕАТ8 была разработана японскими специалистами своего дела — компанией Aisin. Каждый день новая АКПП серии ЕАТ8 будет радовать вас мягким стартом благодаря гибкому преобразованию крутящего момента.

Если говорить о ценах, то базовая комплектация Live с 1,6-литровым бензиновым двигателем обойдется в 703 100 грн. Топовый вариант с турбодизелем мощностью 180 л. с. и комплектации Shine оценен в 853 400 гривен.