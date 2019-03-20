Вспомогательная электроника все больше подчиняет себе водителей

Власти Евросоюза собираются запретить продажу новых автомобилей без некоторых водительских ассистентов. Но популярность различных систем помощи водителю в странах Европы и без того стабильно растет — правда, к России это не относится.

Компания Bosch, известный разработчик автомобильной электроники, в очередной раз проанализировала статистику продаж новых автомобилей в Европе. Аналитики компании пришли к выводу, что европейские водители не только окончательно приняли идею помощи со стороны электроники, но и постепенно отказываются от автомобилей, не оснащенных такими системами.

В качестве одного из ярких примеров в отчете приводится ассистент парковки. По данным компании, во Франции 85% новых автомобилей оснащены той или иной системой помощи при парковке, а аутсайдером среди проанализированных стран по этому параметру оказалась Италия: в этой стране парковочными ассистентами оснащены "всего" 44% автомобилей.

Еще один знаковый пример — повсеместное распространение систем автоматического торможения. В Германии в 2016 году ею были оснащены только 38% машин, а в 2017-м — уже 54%. Аналогичным показателем может похвастать Бельгия, а в Нидерландах такой системой оснащены 45% новых автомобилей. В то же время доля оснащенных автоматическими тормозами автомобилей в Италии составляет 30%, а в России — только 6%.

Подсчеты аналитиков показывают, что популярность набирают и другие ассистенты водителя — например, система контроля состояния водителя, ассистент контроля рядности и адаптивный круиз-контроль. Кроме того, в 9% недавно зарегистрированных автомобилей в Германии уже имеется полуавтоматическая система управления автомобилем в пробках.

Интересно, что распространению таких ассистентов способствуют не премиальные автомобили, как можно было бы ожидать, а машины массового сегмента. Скажем, в той же Германии компактные и среднеразмерные автомобили оснащены помощниками при парковке на 55%, а премиальные — только на 25%.

Стоит добавить, что эксперты связывают распространение таких систем не только с их удобством, но и с возможностью обеспечить автомобилю дополнительную безопасность. Именно это соображение побуждает Евросоюз сделать обязательным оснащение новых автомобилей системой автоматического торможения уже с 2022 года.