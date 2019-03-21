Nissan Terrano оснастили новой мультимедийной системой

Компания Nissan продолжает по капле обновлять малопопулярный кроссовер Terrano. Две предыдущих «модернизации» случились весной 2017 года и осенью 2018-го. Причем с момента запуска в середине 2014 года машине так ни разу и не меняли внешность.

Вот и на сей раз обошлось без серьезных вмешательств в конструкцию. Приобретение одно — мультимедийный комплекс с современной начинкой. Он поддерживает технологии Android Auto и Apple CarPlay, позволяет переносить на экран некоторые приложения со смартфона, слушать музыку с телефона и управлять некоторыми его функциями голосом.

Новая мультимедийка положена машинам в комплектациях Elegance Plus и Tekna. Первая стоит от 1 116 000 рублей, вторая — от 1 318 000 рублей. В обоих случаях прибавка относительно дореформенных машин составила 27 тысяч рублей. Базовая версия, несмотря на отсутствие новшеств, тоже подорожала — с 997 000 до 1 021 000 рублей.