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Nissan Terrano оснастили новой мультимедийной системой 

CarClub 4 часа назад
Фото: Nissan
Компания Nissan продолжает по капле обновлять малопопулярный кроссовер Terrano. Две предыдущих «модернизации» случились весной 2017 года и осенью 2018-го. Причем с момента запуска в середине 2014 года машине так ни разу и не меняли внешность.
Вот и на сей раз обошлось без серьезных вмешательств в конструкцию. Приобретение одно — мультимедийный комплекс с современной начинкой. Он поддерживает технологии Android Auto и Apple CarPlay, позволяет переносить на экран некоторые приложения со смартфона, слушать музыку с телефона и управлять некоторыми его функциями голосом.
Новая мультимедийка положена машинам в комплектациях Elegance Plus и Tekna. Первая стоит от 1 116 000 рублей, вторая — от 1 318 000 рублей. В обоих случаях прибавка относительно дореформенных машин составила 27 тысяч рублей. Базовая версия, несмотря на отсутствие новшеств, тоже подорожала — с 997 000 до 1 021 000 рублей.
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Бортжурнал , Nissan , Apple
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