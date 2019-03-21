Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На базе автомобиля ГАЗ-66 построили Mega Cruiser Russia 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Автолюбитель из города Краснокаменска построил вездеход Mega Cruiser Russia на базе автомашины ГАЗ-66.
В интернете появились снимки необычного вездехода. Вячеслав Золотухин, именно так зовут энтузиаста, строил свой внедорожник 1,5 года. Своему творению мастер из города Краснокаменска дал название Mega Cruiser Russia.
Автомобиль ГАЗ-66 в советское время нашел широкое применение в войсках. Он использовался как для перевозки личного состава, так и для оборудования на базе автомобиля различных пунктов связи.
От оригинального ГАЗ-66 было оставлено только шасси. Двигатель и четырехступенчатая коробка передач были демонтированы. А вот крепкая стальная рама, мосты, автоматическая блокировка дифференциалов пришлись как нельзя кстати. Вячеслав оборудовал свой вездеход шестицилиндровым двигателем от грузовика Hino. Мотор объемом 7,5 литров. Установил новую шестиступенчатую коробку передач.
Что касается кузова и внешнего дизайна Mega Cruiser Russia, то для этого были использованы части от самых различных автомобилей. Крылья позаимствованы у ГАЗ-3307, от Noah использован багажник, кузов автомобиля был взят от грузовика Isuzu Elf. Новый внедорожник, показанный мастером из Краснознаменска, произвел впечатление на любителей автомобильной техники и специалистов.
Car.ru: последние новости
Габариты вместо ближнего света Топ самых совершаемых ошибок при замене масла в двигателе Опубликован ТОП самых надежных автомобилей
Комментарии
Бортжурнал , Isuzu
Читайте также
Видео
Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших
ДТП
Автомобили Volvo будут следить за водителями
Автоновости
Автомобилист заблокировал дорогу скорой и устроил драку
ДТП
Сильный ветер сдул грузовик с трассы в США
ДТП
Острый соус спас мужчину от гибели в ДТП
ДТП
Россиянин сбил бывшую жену в отместку за развод
ДТП
Пропустивший остановку пенсионер завалил водителя
ДТП
Названы самые угоняемые кроссоверы в России
Автоновости
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Как эффективно решать конфликт на дороге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение