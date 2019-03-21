На базе автомобиля ГАЗ-66 построили Mega Cruiser Russia

Автолюбитель из города Краснокаменска построил вездеход Mega Cruiser Russia на базе автомашины ГАЗ-66.

В интернете появились снимки необычного вездехода. Вячеслав Золотухин, именно так зовут энтузиаста, строил свой внедорожник 1,5 года. Своему творению мастер из города Краснокаменска дал название Mega Cruiser Russia.

Автомобиль ГАЗ-66 в советское время нашел широкое применение в войсках. Он использовался как для перевозки личного состава, так и для оборудования на базе автомобиля различных пунктов связи.

От оригинального ГАЗ-66 было оставлено только шасси. Двигатель и четырехступенчатая коробка передач были демонтированы. А вот крепкая стальная рама, мосты, автоматическая блокировка дифференциалов пришлись как нельзя кстати. Вячеслав оборудовал свой вездеход шестицилиндровым двигателем от грузовика Hino. Мотор объемом 7,5 литров. Установил новую шестиступенчатую коробку передач.