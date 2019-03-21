Автолюбитель из города Краснокаменска построил вездеход Mega Cruiser Russia на базе автомашины ГАЗ-66.
В интернете появились снимки необычного вездехода. Вячеслав Золотухин, именно так зовут энтузиаста, строил свой внедорожник 1,5 года. Своему творению мастер из города Краснокаменска дал название Mega Cruiser Russia.
Автомобиль ГАЗ-66 в советское время нашел широкое применение в войсках. Он использовался как для перевозки личного состава, так и для оборудования на базе автомобиля различных пунктов связи.
От оригинального ГАЗ-66 было оставлено только шасси. Двигатель и четырехступенчатая коробка передач были демонтированы. А вот крепкая стальная рама, мосты, автоматическая блокировка дифференциалов пришлись как нельзя кстати. Вячеслав оборудовал свой вездеход шестицилиндровым двигателем от грузовика Hino. Мотор объемом 7,5 литров. Установил новую шестиступенчатую коробку передач.
Что касается кузова и внешнего дизайна Mega Cruiser Russia, то для этого были использованы части от самых различных автомобилей. Крылья позаимствованы у ГАЗ-3307, от Noah использован багажник, кузов автомобиля был взят от грузовика Isuzu Elf. Новый внедорожник, показанный мастером из Краснознаменска, произвел впечатление на любителей автомобильной техники и специалистов.