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Эксперты рассказали, как определить фальшивый полис ОСАГО 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Эксперты портала Колёса.ru рассказали как отличить фальшивый полис ОСАГО от настоящего, а также, что грозит обладателю «липовой страховки».
Приобретение дешёвого полиса ОСАГО по объявлению всегда сопряжено с риском в результате получить «подделку», уверяют эксперты. Поэтому специалисты напомнили, как должен выглядеть подлинный документ, чтобы водители имели возможность отличить его от фальшивки.
На сегодняшний день настоящий полис ОСАГО — это бланк розового цвета. До недавнего времени «страховку» выписывали на зелёных бланках, но сегодня любой цвет документа, кроме розового, — первый признак подделки.
По словам экспертов, отличительные черты оригинальных полисов — вертикальная металлизированная полоса в левой части документа и водяные знаки с логотипом Российского союза автостраховщиков (РСА). Актуальные серии, выписываемых полисов, носят буквенные обозначения МММ, ККК и XXX, если «страховка» была оформлена онлайн.
Специалисты отмечают, что сведения в полисе обязательно должны быть напечатаны, заполнение документа от руки говорит о недобросовестности агента. При этом важно, чтобы внизу бланка обязательно стояла подпись страховщика и четко различимая печать компании.
Эксперты уверяют, что малейшее отхождение от вышеуказанных требований может говорить о том, что полис поддельный и подчёркивают, что самый действенный способ проверить подлинность «страховки» — проверить её на официальном сайте РСА. Для этого нужно вбить серию и номер документа. Если полис оригинальный, информация о нём обязательно появится в базе.
Тем, кто приобретает подделки намеренно, эксперты напоминают, что езда с фальшивой «страховкой» может обернуться проблемами. Во-первых, каждая встреча с правоохранителем, если выяснится, что полис не оригинальный, грозит штрафом в 800 рублей. В случае, если в суде будет доказан умысел приобретения «липового» документа, водителю грозит арест сроком до полугода.
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Бортжурнал
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