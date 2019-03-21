Габариты вместо ближнего света?

Правила дорожного движения периодически подвергаются дополнениям и изменениям. Многим автомобилистам хотелось бы оперативно быть в курсе таких изменений.

Каким образом изменилось наше законодательство в плане использования ближнего света фар при передвижении в дневное время. Существует положение, согласно которому в дневное время применяется ближний свет или ходовые дневные огни. Такое правило должно способствовать повышению уровня безопасности движения на автодорогах.

Среди автомобилистов есть разногласия по этому поводу. Некоторые водители считают, что вполне достаточно использовать при движении днем противотуманные фары или габаритные огни. Они считают, что использование габаритов в светлое время суток вполне законно. Другие считают, что использовать необходимо только ближний свет.

Необходимо обратиться к правилам, чтобы пролить свет на этот вопрос. Пункт 19.5 говорит о том, что водитель обязан при поездке в дневное время использовать ближний свет или другое ходовое оборудование. С ближним светом все понятно, остается уточнить, что относится к понятию «ходовое оборудование». Габаритные огни не являются ходовыми, они являются стояночными, поэтому при движении их использовать нельзя. А вот противотуманные фары можно, согласно пункту 19.4 тех же правил.