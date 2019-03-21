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Автоэксперты рассказали, как избежать ДТП с байкерами 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В преддверии открытия очередного мотосезона эксперты портала Autonews перечислили основные правила поведения на дороге для автолюбителей, которые помогут избежать возникновения аварий с участием мотоциклистов.
Во-первых, уверяют специалисты, для водителя очень важно регулярно пользоваться зеркалами заднего вида. С возвращением байкеров на дороге делать это придётся в два раза чаще. При этом, по словам замгендиректора «Русского АвтоМотоКлуба» Андрея Барсукова, необходимо пристальное внимание уделять салонному зеркалу, поскольку в поле охвата боковых зеркал байкеры попадают гораздо позже.
«Самое время начать обращать внимание на зеркала не только предваряя маневры. Увидев мотоциклиста в салонном зеркале, стоит продолжать движение без каких-либо резких маневров», — заявил Барсуков.
Ещё одно обязательное правило — не забывать пользоваться поворотниками. Для мотоциклистов зачастую этот сигнал оказывается жизненно важным на дороге.
«Мотоциклисты чутко следят за сигналами автомобилей и моментально реагируют», — отметил Барсуков, подчеркнув, что использование поворотников автолюбителями резко сокращает возможность возникновения ДТП.
Опытные водители с наступлением мотосезона не рекомендуют резко открывать двери, стоя на проезжей части, а особенно в движении. Необдуманное действие может привести к незначительным травмам и серьёзному ремонту.
Чтобы избежать аварии с мотоциклистом, эксперты рекомендуют автолюбителям отказаться от пользования смартфоном во время движения. По наблюдениям байкеров, увлечённость водителей соцсетями и мессенджерами особенно заметна в пробках. Некоторые автовладельцы на появление мотоцикла на дороге, который имеет больше возможностей проехать затор, реагируют «неадекватно», уверяют мотоциклисты. Поэтому, чтобы не допустить ДТП, специалисты рекомендуют отложить пользование телефоном до парковки.
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Бортжурнал , ДТП
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