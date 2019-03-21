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Названы автомобили, которые сложнее всего угнать 

РИА Новости + ещё 7 3 часа назад
Фото: Audi
Британский исследовательский центр Thatcham Research представил рейтинг автомобилей, которые сложнее всего угнать.
Эксперты указывают, что с каждым годом преступники изобретают все больше способов взломать машину. Сейчас они отдают предпочтение цифровым методам, позволяющим угнать авто удаленно.
Исследователи провели тест, в рамках которого "взламывали" 11 моделей механически или используя уязвимости электронной системы защиты.
Высшую оценку получили четыре автомобиля — немецкие Audi e-tron и Mercedes-Benz B-Class, а также британские Jaguar XE и Land Rover Evoque.
Шесть моделей — Ford Mondeo, Kia ProCeed, Hyundai Nexo, Porsche Macan, Lexus UX и Toyota Corolla Hybrid — плохо прошли испытания и получили низкие оценки. В ходе тестов удалось выяснить, что автомобили подвержены дистанционным кражам.
Антирейтинг возглавил японский внедорожник Suzuki Jimny. Экспертам сочли неудовлетворительными системы сигнализации и блокировки колес.
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Бортжурнал , Hyundai , Suzuki Jimny , Ford Mondeo , Jaguar , Audi , Kia , Lexus , Suzuki , Toyota , Jaguar XE , Porsche Macan , Rover , Toyota Corolla , Porsche , Land Rover , Mercedes-Benz
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