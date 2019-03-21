Названы автомобили, которые сложнее всего угнать

Британский исследовательский центр Thatcham Research представил рейтинг автомобилей, которые сложнее всего угнать.

Эксперты указывают, что с каждым годом преступники изобретают все больше способов взломать машину. Сейчас они отдают предпочтение цифровым методам, позволяющим угнать авто удаленно.

Исследователи провели тест, в рамках которого "взламывали" 11 моделей механически или используя уязвимости электронной системы защиты.

Высшую оценку получили четыре автомобиля — немецкие Audi e-tron и Mercedes-Benz B-Class, а также британские Jaguar XE и Land Rover Evoque.