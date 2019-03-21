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Новый Nissan Juke засветился во время испытаний 

Auto.Today 6 часов назад
Фото: carscoops.com
Еще один прототип компактного кроссовера Nissan Juke 2020 модельного года был обнаружен с замаскированным корпусом во время испытаний под открытым небом.
Очередной набор шпионских снимков является доказательством того, что Nissan приступил к тестированию следующей модели, что демонстрирует знакомые фары, «скрытые» дверные ручки на задних дверях, расширенные дверные арки и практически идентичные пропорции. Самым большим различием по сравнению с текущим поколением являются задние фонари в форме бумеранга, замененные горизонтальными (похожи на варианты в Nissan Qashqai).
carscoops.com
Несмотря на поразительное сходство стиля, Juke второго поколения будет основан на совершенно новой платформе. Архитектура CMF-B кажется наиболее подходящим выбором, поскольку также используется последним Renault Clio и поддерживает электрификацию (актуально для гибридной версии, что в будущем будет доступна). Предположительно, она позволит предложить следующие двигатели: 1,0-литровый трехцилиндровый, 1,6-литровый четырехцилиндровый бензиновый и 1,5-литровый дизельный двигатели.
Переход на CMF-B также обеспечит увеличение внутреннего пространства (за счет использования более длинной колесной базы). Ожидается, Nissan Juke 2020 модельного года дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке в апреле или позже на крупнейшем мероприятии во Франкфурте.
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Бортжурнал , Nissan , Nissan Qashqai , Nissan Juke , Renault , Renault Clio
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