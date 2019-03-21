У JAC появился склад запчастей в России 

Складской центр запчастей официального дистрибьютора JAC Motors начал работу в РФ. Компания приняла решение создать собственную материальную базу для поставок комплектующих, которая будет располагаться на территории Московской области.
Центр запчастей площадью свыше 1200 кв.м. Поставки материалов в дилерские центры по всей стране с этой площадки позволят компании оптимизировать расходы на логистику. Ранее обеспечение потребностей российской сети осуществлялось за счет складских мощностей, расположенных за пределами России. Как сообщают в пресс-службе, номенклатура насчитывает более 10 тысяч.
Склад гарантирует наличие широкого ассортимента запчастей и расходников для различных моделей, при этом перечень наименований постепенно расширяется, пишет «Автостат».
Склад будет обслуживать дилеров не только в России, но и в ряде стран Содружества. В российском представительстве JAC Motors отметили, что сроки поставок сократятся до диапазона в среднем от двух дней до двух недель в зависимости от транспортного плеча.
В прогнозе на 2019 год компания рассчитывает ввезти комплектующие на подмосковный склад на сумму не менее 100 миллионов рублей. Напомним, в России сегодня продаются легковые кроссоверы JAC S3 и JAC S5 и грузовикиJAC N56, JAC N80 и JAC N120. В этом году компания намерена запустить в продажу пикап JAC T6. Также на подходе в ближайших двух лет кроссоверы JAC S4 и JAC S7.