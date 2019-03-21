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Infiniti QX60 получит мощную версию в России 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Японский автопроизводитель сертифицировал новую модификацию кроссовера с 283-сильным "атмосферником".
Согласно Одобрению типа транспортного средства QX60, уже в ближайшие месяцы в продажу поступит кроссовер с модернизированным V6 объемом 3,6 литра с увеличенной степенью сжатия и новой системой впуска. Мощность такого агрегата составляет 283 л.с. вместо прежних 262 "сил".
Кроме того, в ОТТС упоминается и гибридная модификация с 2,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором, суммарная отдача которых составляет 250 л.с. При этом, по данным "Авторевю", гибридному QX60 предпочтение отдавали только 6% покупателей.
Вероятно, с появлением более мощного варианта модель подорожает. Пока же цены начинаются от 2,82 млн рублей.
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Бортжурнал , Авторевю
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