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В России отзывают BMW X5 из-за плохо привинченных ремней безопасности 

Car.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Car.ru
В России отзывают BMW X5 из-за плохо привинченных ремней безопасности — под отзыв попали проданные с октября по декабрь 2018 года автомобили.
Проблема существует с винтами, крепящими ремни безопасности к переднему левому сиденью, а также с креплениями переднего левого кресла к днищу кузова автомобиля. В Росстандарте отмечают, что выявленный дефект может привести к шуму во время эксплуатации кроссовера и к постепенному выходу из строя деталей.
Для устранения проблемы официальные дилеры BMW проведут отзывную кампанию. Все владельцы автомобилей (всего их 5 штук) получат приглашение в сервисный центр, где проверят момент затяжки винтов и, если возникнет такая необходимость, крепления заменят новыми, соответствующими всем стандартам.
В случае с BMW это не первый официальный отзыв на российском рынке в 2019 году. Ранее проблемы с радиатором системы рециркуляции отработавших газов были выявлены у 28 631 автомобиля немецкой марки в России.
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Бортжурнал , BMW , BMW X5
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