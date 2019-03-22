В России отзывают BMW X5 из-за плохо привинченных ремней безопасности

В России отзывают BMW X5 из-за плохо привинченных ремней безопасности — под отзыв попали проданные с октября по декабрь 2018 года автомобили.

Проблема существует с винтами, крепящими ремни безопасности к переднему левому сиденью, а также с креплениями переднего левого кресла к днищу кузова автомобиля. В Росстандарте отмечают, что выявленный дефект может привести к шуму во время эксплуатации кроссовера и к постепенному выходу из строя деталей.

Для устранения проблемы официальные дилеры BMW проведут отзывную кампанию. Все владельцы автомобилей (всего их 5 штук) получат приглашение в сервисный центр, где проверят момент затяжки винтов и, если возникнет такая необходимость, крепления заменят новыми, соответствующими всем стандартам.

В случае с BMW это не первый официальный отзыв на российском рынке в 2019 году. Ранее проблемы с радиатором системы рециркуляции отработавших газов были выявлены у 28 631 автомобиля немецкой марки в России.