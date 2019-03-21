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Австрийцы назвали «Весту» самым экономически выгодным компактным автомобилем 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Экспертная организация ÖAMTC (Австрийский автомобильный, мотоциклетный и туристический клуб) объявила результаты ежегодной премии Marcus. Победителем в номинации «Самая экономичная новинка» среди компактных моделей стал универсал Lada, оснащенный мотором 1.6.
При вынесении решения эксперты организации оценивают стоимость владения автомобилем, включая приемлемую изначальную цену модели, расход топлива, стоимость километра пробега и потерю фактической стоимости. Так, в Австрии Lada Vesta SW обойдется в 15 190 евро (1,1 миллиона рублей по текущему курсу), а на его ежемесячное содержание придется тратить по 482 евро (около 35 тысяч рублей).
В других категориях выиграли: электрическая версия Smart fortwo (в категории «Микролитражка»), Peugeot 508 с дизелем 1.5 BlueHDi («Средний класс»), Dacia Duster с 95-сильным дизелем Blue dCi («Компактный вседорожник»), Citroеn C5 Aircross PureTech 130 Live («Большой вседорожник») и электрический кроссовер Jaguar I-Pace S («Премиальная машина»).
В 2017 году «Весту» протестировал немецкий автомобильный клуб ADAC. Эксперты выставили седану оценку «удовлетворительно», поругав за плохие тормоза, управляемость и мотор. При этом немцы также высоко оценили низкие эксплуатационные расходы.
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Бортжурнал , Smart Fortwo , Jaguar , Peugeot 508 , Lada Vesta , Peugeot , Lada , Dacia Duster , Dacia
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