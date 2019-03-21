Австрийцы назвали «Весту» самым экономически выгодным компактным автомобилем

Экспертная организация ÖAMTC (Австрийский автомобильный, мотоциклетный и туристический клуб) объявила результаты ежегодной премии Marcus. Победителем в номинации «Самая экономичная новинка» среди компактных моделей стал универсал Lada , оснащенный мотором 1.6.

При вынесении решения эксперты организации оценивают стоимость владения автомобилем, включая приемлемую изначальную цену модели, расход топлива, стоимость километра пробега и потерю фактической стоимости. Так, в Австрии Lada Vesta SW обойдется в 15 190 евро (1,1 миллиона рублей по текущему курсу), а на его ежемесячное содержание придется тратить по 482 евро (около 35 тысяч рублей).

В 2017 году «Весту» протестировал немецкий автомобильный клуб ADAC. Эксперты выставили седану оценку «удовлетворительно», поругав за плохие тормоза, управляемость и мотор. При этом немцы также высоко оценили низкие эксплуатационные расходы.