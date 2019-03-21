В США дилер продал три автомобиля по доллару 

Сотни людей собрались рано утром перед дверьми автосалона Volkswagen Toms River в небольшом городке Томс Ривер в штате Нью-Джерси в США, чтобы принять участие в оригинальной акции автодилера. По условиям акции трое счастливчиков могли приобрести подержанный автомобиль в салоне всего за 1 доллар.
Многие заняли очередь с вечера. Один из претендентов на умопомрачительную скидку дремал в салонах одного из выставленных автомобилей прямо в дилерском центре, чтобы не пропустить момент начала акции, пишет app.com.
Когда утром было объявлено о старте продаж, претенденты усаживались в автомобили, выставленные на парковке, а сотрудники автосалона, проходя мимо, объявляли цену на тот или иной лот. Если условия сделки не устраивали участника акции, его место в автомобиле занимал следующий покупатель. Каждый из них при этом надеялся, что именно он окажется в машине в момент, когда объявят, что стоимость этого автомобиля равняется одному доллару.
В результате акции по цене 1,07 доллара (включая налоги) были проданы автомобили Mitsubishi Lancer 2009 года, Volkswagen Jetta 2012 года и Mitsubishi Mirage 2018 года. Имена счастливчиков представители автосалона предпочли оставить в секрете.