В США дилер продал три автомобиля по доллару

Сотни людей собрались рано утром перед дверьми автосалона Volkswagen Toms River в небольшом городке Томс Ривер в штате Нью-Джерси в США, чтобы принять участие в оригинальной акции автодилера. По условиям акции трое счастливчиков могли приобрести подержанный автомобиль в салоне всего за 1 доллар.

Многие заняли очередь с вечера. Один из претендентов на умопомрачительную скидку дремал в салонах одного из выставленных автомобилей прямо в дилерском центре, чтобы не пропустить момент начала акции, пишет app.com.

Когда утром было объявлено о старте продаж, претенденты усаживались в автомобили, выставленные на парковке, а сотрудники автосалона, проходя мимо, объявляли цену на тот или иной лот. Если условия сделки не устраивали участника акции, его место в автомобиле занимал следующий покупатель. Каждый из них при этом надеялся, что именно он окажется в машине в момент, когда объявят, что стоимость этого автомобиля равняется одному доллару.