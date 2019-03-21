Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В США дилер продал три автомобиля по доллару 

Car.ru 5 часов назад
Фото: car.ru
Сотни людей собрались рано утром перед дверьми автосалона Volkswagen Toms River в небольшом городке Томс Ривер в штате Нью-Джерси в США, чтобы принять участие в оригинальной акции автодилера. По условиям акции трое счастливчиков могли приобрести подержанный автомобиль в салоне всего за 1 доллар.
Многие заняли очередь с вечера. Один из претендентов на умопомрачительную скидку дремал в салонах одного из выставленных автомобилей прямо в дилерском центре, чтобы не пропустить момент начала акции, пишет app.com.
Когда утром было объявлено о старте продаж, претенденты усаживались в автомобили, выставленные на парковке, а сотрудники автосалона, проходя мимо, объявляли цену на тот или иной лот. Если условия сделки не устраивали участника акции, его место в автомобиле занимал следующий покупатель. Каждый из них при этом надеялся, что именно он окажется в машине в момент, когда объявят, что стоимость этого автомобиля равняется одному доллару.
В результате акции по цене 1,07 доллара (включая налоги) были проданы автомобили Mitsubishi Lancer 2009 года, Volkswagen Jetta 2012 года и Mitsubishi Mirage 2018 года. Имена счастливчиков представители автосалона предпочли оставить в секрете.
Car.ru: последние новости
На базе автомобиля ГАЗ-66 построили Mega Cruiser Russia Габариты вместо ближнего света У JAC появился склад запчастей в России
Комментарии
Бортжурнал , Mitsubishi Mirage , Volkswagen Jetta , Mitsubishi Lancer , Volkswagen , Mitsubishi
Читайте также
Видео
Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших
ДТП
Автомобили Volvo будут следить за водителями
Автоновости
Автомобилист заблокировал дорогу скорой и устроил драку
ДТП
Сильный ветер сдул грузовик с трассы в США
ДТП
Острый соус спас мужчину от гибели в ДТП
ДТП
Россиянин сбил бывшую жену в отместку за развод
ДТП
Пропустивший остановку пенсионер завалил водителя
ДТП
Названы самые угоняемые кроссоверы в России
Автоновости
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Как эффективно решать конфликт на дороге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение