Шпаргалка для водителя: что делать после заправки «левым» бензином

От заправки некачественным топливом полностью не застрахован никто. Просто где-то шансы нарваться на него меньше, а где-то стремятся к 100%. Знать правильный алгоритм действий необходимо, чтобы свести к минимуму собственные затраты.

Топливо на российских заправках становится качественнее, и даже современные автомобили с нежной и сложной топливной системой нормально его переваривают. Это и двух-, трехнаддувные моторы, и навороченные дизели премиальных машин, и маздовские моторы Skyactiv. Однако риск попасть на заправку, от которой придется ехать на эвакуаторе в сервис, а не на своей машине по делам, не пропал на 100%.

«Роснефти». Главный рецепт, как не накормить свою «ласточку» паленым бензином или дизелем — тщательно подходить к выбору АЗС. Это должна быть или хорошо знакомая заправочная станция, или просто крупная сетевая. Только не попадитесь на подделку в лице какого-нибудь «Ликойла» или «Росснефти», внаглую использующего фирменные цвета и шрифты оригинальных «Лукойла»

Стоит отметить, что даже такой подход не гарантирует 100%-но успешный результат. Так, в начале марта водителям, заехавшим на одну из заправок «Газпромнефти» в Санкт-Петербурге, пришлось спешно отправляться в сервис на эвакуаторе и делать дорогостоящий ремонт. Дело в том, что из-за технического сбоя вместо АИ-95 заливали дизель.

«Мы залили полбака. Машина еле-еле доехала до сервиса. А на заправке был дедушка, который залил полный — он прямо там остался. По моей машине 40 тысяч убытка. В «Газпроме» обещали нам все затраты погасить. Минимум 10 человек пострадавших. Вместе со мной писали заявления, приезжали на заправку уже не на своих машинах, а на такси», — рассказывает один из пострадавших.

Бывает и так, что в подземные резервуары проникает вода. Впрочем, подобные случаи все же исключение, чем правило. К тому же в таких ситуациях представители нефтяных компаний часто сами идут на мировую и выплачивают компенсации. Но далеко не всегда можно мирно договориться с руководством АЗС. Если самое плохое все же случилось, то правды можно и нужно добиваться.

Во-первых, нужно взять в привычку сохранять чеки. Именно кассовый документ может стать основным доказательством, что водитель был именно на этой станции, и ее топливо сейчас находится в баке. Одна бумажка не займет много места, а выбросить ее можно после следующей заправки, заменив следующей. Если чека все-таки нет, свидетелями факта заправки могут быть пассажиры машины. Да и запись с собственного видеорегистратора пригодится.

Если топливо совсем уж отвратительного качества, то водители даже не успевают далеко уехать от заправки. Повезет — вернетесь на «чихающей» машине своим ходом, нет — придется идти пешком. На АЗС вежливо заявляете претензии персоналу и просите связаться с руководством. Скандалы и рукоприкладство могут обернуться против пострадавшего. В обязательном порядке на всех АЗС должны быть стенды, на которых в открытом доступе содержатся контакты контролирующих органов, куда позвонить тоже будет не лишним. Выявлением нарушений занимается Росстандарт.

Для подтверждения вины топлива его необходимо взять на анализ. Забор проводится по строгой технологии, так что просто налить бензин ли солярку в канистру и отвезти к специалистам нельзя. Если неприятность случилась на крупной сетевой заправке, скорее всего, на нее приедут эксперты из собственной службы контроля качества с мобильной лабораторией. Никто не запрещает вызвать и независимых экспертов.

Для АЗС факт некачественной заправки грозит серьезными штрафными санкциями со стороны государства, а при повторении инцидента санкции предусмотрены вплоть до закрытия.

Владелец заправки обязан возместить ущерб в полном объеме: от ремонта пострадавшего автомобиля до затрат на экспертизу. Это прописано в законе о защите прав потребителя. Но если с качеством все в порядке, то тут уже анализ придется делать за свой счет. Сумма восстановления транспортного средства должна быть подтверждена документами из сервисного центра. Желательно до начала работ провести независимую экспертизу, ведь если дойдет до суда, то авторитетное мнение эксперта о взаимосвязи между плохим топливом и поломкой может сыграть большую роль. Да и руководство АЗС вряд ли будет верить на слово, даже если изначально настроено решать проблему миром.

Дальше следует два варианта развития событий: либо АЗС идет на мировую и выплачивает компенсацию добровольно, либо пострадавший идет в суд и уже там добивается правды.

Бывает так, что планы или настроение не располагают к мгновенным «разборкам» с заправкой. Многие водители предпочитают выкатать плохой бензин, слить его в гараже или, если заливали не полный бак, при первой возможности разбавить его заведомо хорошим топливом. Отсутствия последующих проблем с двигателем и топливной аппаратурой такой подход не гарантирует, однако во всех этих случаях предъявить претензии АЗС уже не получится. Поэтому если опасаетесь серьезного удара по бюджету на ремонт, лучше пересмотреть планы и начать урегулировать ситуацию сразу.