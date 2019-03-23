Показаны главные новинки Женевского автосалона

С начала работы Женевского автосалона 5 марта, эксперты и любители смогли увидеть на выставке несколько электрических гиперкаров разных направлений. От воплощения футуризма до полутораметрового комплимента популярному автомобилю 1960-з годов.

Например, компания Citroen показала концепт Ami One, прообразом которого стала легендарная модель Citroen 2CV. Двухместный шоу-кар соответствует европейским нормам квадрицикла. Он весит меньше полутонны и развивает скорость не более 45 км в час. Для управления Ami One не нужны водительские права.

От него сильно отличается концепт Pininfarina PF0, оснащенный четырьмя моторами по 500 лошадиных сил. Их облекает карбоново-алюминиевый корпус, гиперкар оснащен двумя дверями, которые открываются вверх.

Большое внимание привлек хорватский концепт Rimac Concept One, который считается одной из самых быстрых машин мира. Его корпус выполнен из углеволокна, подвеска сделана из облегченных материалов, алюминия и углепластика. Весит гиперкар 1900 килограммов.

На Женевской выставке можно было увидеть также Lagonda All-Terrain Concept. Особый интерес зрителей вызвал тот факт, что машина может поступить в серийное производство. Но не раньше 2020 года.