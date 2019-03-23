Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Показаны главные новинки Женевского автосалона 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
С начала работы Женевского автосалона 5 марта, эксперты и любители смогли увидеть на выставке несколько электрических гиперкаров разных направлений. От воплощения футуризма до полутораметрового комплимента популярному автомобилю 1960-з годов.
Например, компания Citroen показала концепт Ami One, прообразом которого стала легендарная модель Citroen 2CV. Двухместный шоу-кар соответствует европейским нормам квадрицикла. Он весит меньше полутонны и развивает скорость не более 45 км в час. Для управления Ami One не нужны водительские права.
От него сильно отличается концепт Pininfarina PF0, оснащенный четырьмя моторами по 500 лошадиных сил. Их облекает карбоново-алюминиевый корпус, гиперкар оснащен двумя дверями, которые открываются вверх.
Большое внимание привлек хорватский концепт Rimac Concept One, который считается одной из самых быстрых машин мира. Его корпус выполнен из углеволокна, подвеска сделана из облегченных материалов, алюминия и углепластика. Весит гиперкар 1900 килограммов.
На Женевской выставке можно было увидеть также Lagonda All-Terrain Concept. Особый интерес зрителей вызвал тот факт, что машина может поступить в серийное производство. Но не раньше 2020 года.
360tv.ru: последние новости
Названы автомобили с лучшей и худшей противоугонной системой Mitsubishi покажет новую версию пикапа L200 для бездорожья на выставке в Бангкоке Продажи кроссовера Jeep Compass Night Eagle стартовали в России
Комментарии
Бортжурнал , Citroen
Читайте также
Видео
Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших
ДТП
Автомобили Volvo будут следить за водителями
Автоновости
Автомобилист заблокировал дорогу скорой и устроил драку
ДТП
Сильный ветер сдул грузовик с трассы в США
ДТП
Острый соус спас мужчину от гибели в ДТП
ДТП
Россиянин сбил бывшую жену в отместку за развод
ДТП
Пропустивший остановку пенсионер завалил водителя
ДТП
Названы самые угоняемые кроссоверы в России
Автоновости
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Как эффективно решать конфликт на дороге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение