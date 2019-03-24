Hyundai дразнит новым Styx

Корейская компания Hyundai планирует привести на апрельский автосалон в Нью-Йорке свой новый компактный кроссовер Hyundai Styx, который получит ценник около 10 тысяч долларов и станет самым доступным SUV производителя. Пока же в компании показали рекламное видео модели, подогревая к ней пользовательский интерес.

В целом кроссовер выполнен в одной стилистике с Hyundai Kona , предлагая схожий рисунок и форму радиаторной решетки, двухъярусную оптику с тонкими основными фарами и рельефность кузовных линий.

Каким окажется интерьер, пока неизвестно, но можно предположить, что и здесь будут прослеживаться дизайнерские решения, реализованные в модели Hyundai Kona, занимающей более высокую ступеньку относительно Styx.

Известно, что базовым для Hyundai Styx станет 1.4-литровый атмосферник, обладающий мощностью в 100 «лошадей» и знакомый россиянам по модели Hyundai Solaris . Доступен будет и новый 118-сильный 1.0-литровый турбированный мотор, а в ряде стран автомобиль будут продавать 1,4-литровым дизелем на 115 «лошадей». Выбор трансмиссий ограничат «механикой» и «автоматом».

Сборка компактного SUV будет вестись одновременно на трех заводах в Соединенных Штатах, Китае и Индии, а сама модель окажется глобальной, продаваясь по всему миру. Ее появление у дилеров должно состояться во второй половине 2019 года.