Линейка Aurus Senat расширяется: будет и парадный фаэтон!

Линейка отечественного премиального бренда Aurus может получить неожиданное развитие: на базе седана Senat уже готовят к выходу его открытую модификацию, которая призвана стать идеологическим преемником парадного автомобиля ЗИЛ-41041. Весьма вероятно его появление на публике уже 9 мая.

Первые сообщения о возможности превращения седана Senat S600 в кабриолет или фаэтон появились еще в 2017 году. Сейчас издание "Российская газета" сообщает, что разработка такой модификации почти завершена: газете удалось взглянуть на снимок прототипа открытого "Сената".

Утверждается, что автомобиль выполнен в той же стилистике, что и Senat S600, за исключением отсутствия жесткого верха: ему на смену пришла мягкая складная крыша. Кроме того, салон открытого "Сената" пересекает поперечина, которая, судя по всему, выполняет две функции — дуги безопасности и поручня для передвижения в кабриолете стоя. Именно эта деталь и заставляет предположить, что на такой Aurus будет возложено выполнение парадных функций.

По предварительным данным, он будет использоваться для проведения военных парадов и прочих торжественных мероприятий. Если опираться на относительно недавние слова министра промышленности России Дениса Мантурова , то вполне возможно, что этот автомобиль дебютирует в весьма торжественной обстановке — в качестве транспорта для приема Парада Победы на московской Красной площади 9 мая нынешнего года.

Стоит напомнить, что последним заводским воплощением автомобиля подобного типа был фаэтон парадный ЗИЛ-41044, использовавшийся вплоть до 2009 года включительно. Его предполагаемый преемник ЗИЛ-440441 оказался неудачным и даже не прошел госприемку, поэтому в 2010 году эстафету принял "самодельный" по сути ЗИЛ-41041 АМГ, построенный частной нижегородской компанией на базе американского пикапа с использованием трансформированного кузова списанного "зиловского" правительственного лимузина.