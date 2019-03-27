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Линейка Aurus Senat расширяется: будет и парадный фаэтон! 

Автовести + ещё 21 20 часов назад
Фото: aurusmotors.com
Линейка отечественного премиального бренда Aurus может получить неожиданное развитие: на базе седана Senat уже готовят к выходу его открытую модификацию, которая призвана стать идеологическим преемником парадного автомобиля ЗИЛ-41041. Весьма вероятно его появление на публике уже 9 мая.
Первые сообщения о возможности превращения седана Senat S600 в кабриолет или фаэтон появились еще в 2017 году. Сейчас издание "Российская газета" сообщает, что разработка такой модификации почти завершена: газете удалось взглянуть на снимок прототипа открытого "Сената".
Утверждается, что автомобиль выполнен в той же стилистике, что и Senat S600, за исключением отсутствия жесткого верха: ему на смену пришла мягкая складная крыша. Кроме того, салон открытого "Сената" пересекает поперечина, которая, судя по всему, выполняет две функции — дуги безопасности и поручня для передвижения в кабриолете стоя. Именно эта деталь и заставляет предположить, что на такой Aurus будет возложено выполнение парадных функций.
По предварительным данным, он будет использоваться для проведения военных парадов и прочих торжественных мероприятий. Если опираться на относительно недавние слова министра промышленности России Дениса Мантурова, то вполне возможно, что этот автомобиль дебютирует в весьма торжественной обстановке — в качестве транспорта для приема Парада Победы на московской Красной площади 9 мая нынешнего года.
Стоит напомнить, что последним заводским воплощением автомобиля подобного типа был фаэтон парадный ЗИЛ-41044, использовавшийся вплоть до 2009 года включительно. Его предполагаемый преемник ЗИЛ-440441 оказался неудачным и даже не прошел госприемку, поэтому в 2010 году эстафету принял "самодельный" по сути ЗИЛ-41041 АМГ, построенный частной нижегородской компанией на базе американского пикапа с использованием трансформированного кузова списанного "зиловского" правительственного лимузина.
Пока не уточняется, станет ли Aurus с мягким верхом прерогативой высших органов власти страны или все же появится в свободной продаже. Что касается седанов Aurus Senat, то их точную стоимость руководство проекта обещало назвать в апреле нынешнего года, но приобрести седан вряд ли получится до момента запуска серийного производства. Завод Sollers в Елабуге обещал выпускать до 5 000 машин бренда Aurus в год, но примется он за это лишь в 2021 году.
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Комментарии1
Бортжурнал , Другое , Денис Мантуров , Sollers , "Российская газета"
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