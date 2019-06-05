Kia отзывает гибридные и плагин-гибридные Niro

Kia запускает добровольную отзывную кампанию, затрагивающую гибридные и плагин-гибридные модели Niro.

Южнокорейский производитель обнаружил, что электрическое реле может перегреться. На данный момент не известно о каких-либо возгораниях или травах, связанных с этой неисправностью, и поэтому отзыв используется исключительно как мера предосторожности.

Изъятию подлежат 5020 гибридных плагин-гибридных Niro, изготовленных в период с ноября 2016 года по сентябрь 2017 года. Kia заявляет, что проверит все автомобили в дилерских центрах, и дефектные реле будут заменены бесплатно (процесс займет около часа).

«Безопасность наших клиентов является нашим главным приоритетом, и мы предпринимаем это действие, чтобы гарантировать, что их автомобили не будут затронуты каким-либо образом», — сказал директор по продажам Kia Крис Лир.

В прошлом месяце Kia представила модели Niro Hybrid и Niro Plug-In Hybrid. Первый был оснащен 1,6-литровым двигателем GDI, электрическим мотором (совокупная мощность в 146 лошадиных сил) и аккумулятором на 1,56 кВтч. Плагин-гибридный вариант получил более массивную батарею на 8,9 кВтч и дальность около 48 километров (30 миль).