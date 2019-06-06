Kia планирует отозвать модели Niro

Компания KIA приняла решение о запуске кампании по отзыву автомобилей марки Niro.

Объявленная отзывная кампания коснется исключительно автомобилей с плагин-гибридными и гибридными установками.

Представители южнокорейского автопроизводителя обнаружили возможность перегрева электрического реле. В настоящее время, сообщений о каких-либо возгораниях в связи с данной неисправностью, так что введение данной отзывной кампании применяется только в качестве меры предосторожности.

Согласно планам компании, под отзыв попадут 5020 автомобилей Niro с плагин-гибридной силовой установкой, которые были произведены на протяжении периода с ноября 2016 года по сентябрь 2017 года. Представители компании заявили, что в центрах продаж будет осуществляться проверка всех отозванных автомобилей и обнаруженные неисправные реле будут заменяться совершенно бесплатно. На это понадобится не более часа.

По словам директора по продажам компании KIA Криса Лира, основным приоритетом автопроизводителя является безопасность клиентов, что и стало причиной проведения отзывной кампании.

Месяц назад компания презентовала модели Niro Hybrid и Niro Plug-In Hybrid. В качестве силовой установки первой модели использовался двигатель GDI, объемом 1, 6 литра, а также электродвигателем. Общая мощность данной установки составляла 146 л.с. Емкость установленного аккумулятора составила 1, 56 кВт*ч. Плагин-гибридная версия отличалась более мощным аккумулятором на 8, 9 кВт*ч.