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Kia планирует отозвать модели Niro 

Car.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: KIA
Компания KIA приняла решение о запуске кампании по отзыву автомобилей марки Niro.
Объявленная отзывная кампания коснется исключительно автомобилей с плагин-гибридными и гибридными установками.
Представители южнокорейского автопроизводителя обнаружили возможность перегрева электрического реле. В настоящее время, сообщений о каких-либо возгораниях в связи с данной неисправностью, так что введение данной отзывной кампании применяется только в качестве меры предосторожности.
Согласно планам компании, под отзыв попадут 5020 автомобилей Niro с плагин-гибридной силовой установкой, которые были произведены на протяжении периода с ноября 2016 года по сентябрь 2017 года. Представители компании заявили, что в центрах продаж будет осуществляться проверка всех отозванных автомобилей и обнаруженные неисправные реле будут заменяться совершенно бесплатно. На это понадобится не более часа.
По словам директора по продажам компании KIA Криса Лира, основным приоритетом автопроизводителя является безопасность клиентов, что и стало причиной проведения отзывной кампании.
Месяц назад компания презентовала модели Niro Hybrid и Niro Plug-In Hybrid. В качестве силовой установки первой модели использовался двигатель GDI, объемом 1, 6 литра, а также электродвигателем. Общая мощность данной установки составляла 146 л.с. Емкость установленного аккумулятора составила 1, 56 кВт*ч. Плагин-гибридная версия отличалась более мощным аккумулятором на 8, 9 кВт*ч.
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Бортжурнал , Автоновости , Kia
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