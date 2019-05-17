Видео нелепой погони силовиков попало в Сеть

Видео нелепой погони силовиков набирает популярность в Сети

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором происходит нелепая погоня сотрудников силовых структур за легковым автомобилем. Доподлинно неизвестно, кто был в темном автомобиле. Однако авторы ролика утверждают, что на на видео показаны сотрудники Росгвардии.

Несмотря на практически полное отсутствие каких-либо фактов об этой погоне, ролик выглядит очень забавно. На кадрах видно, как фургон с силовиками подъезжает к легковому автомобилю, но водитель резко дает по газам и уезжает. Начинается погоня, часть преследователей бежит на своих двоих, остальные запрыгивают в машину. Водитель легковушки таранит автоматические ворота рядом с домом и скрывается из вида камер видеонаблюдения.

Машина с преследователями же не может развернуться и выехать долгое время из арки. Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть. Особенно, если на смонтированный видеоролик наложена классическая мелодия из сериала «Шоу Бенни Хилла».