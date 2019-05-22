Тест-драйв Kia Sorento Prime: цена вопроса

Уже не первый раз у нас на тесте оказывается полноразмерный семиместный кроссовер Kia Sorento Prime, и уже не первый раз этот автомобиль получает от нас хороший отзыв. Нет, это не реклама, а статья не проплачена представителями южнокрейской компании. На самом деле здесь все намного проще — у Kia получилась действительно удачная модель. Причем дело здесь не только в технических характеристиках, дизайне, управляемости, удобстве салона и т.д. Для того, чтобы автомобиль «выстрелил» на рынке — это, конечно, важно, но все же недостаточно. За исключением некоторых моделей, которые не одним десятком лет завоевывали репутацию (да, да мы имеем в виду некоторые модели Toyota ) на нашем суровом рынке и которые будут хорошо продаваться практически при любой «погоде» на рынке, остальным важно правильное позиционирование, наличие «ассортимента» двигателей и комплектаций, ценовая политика, репутация бренда и т.д.

Чтобы было наглядно, возьмем конкурентов. Среди них мне наиболее симпатична Mazda CX-9 . Это хороший стильный автомобиль с приятной легковой управляемостью, но у него только один двигатель (2,5 турбо 238 л.с.), всего три комплектации и, как следствие, заметно более высокая базовая стоимость. Следующий — Ford Explorer . По-американски брутальный, куда более продвинутый в планы внедорожных качеств, у него немного другой клиент, но проблемы те же, что и у Мазды — только один мотор и всего три комплектации. Он также заметно дороже Kia, но из-за того, что компания Ford сворачивает продажи своих легковых автомобилей в России, сейчас Explorer предлагается с огромными скидками. Еще один семиместный конкурент Соренто — Toyota Highlander . Да, это немного другая ценовая лига, но проблемы Хайлендера абсолютно идентичны. Только один мотор и мало комплектаций. До недавнего времени в конкурентах у Kia значился его южнокорейский брат Hyundai Grand Santa Fe, но с выходом нового поколения Santa Fe его продажи завершились.

Получается, что на текущий момент Kia Sorento Prime — единственный кроссовер в классе, чья базовая стоимость еще держится на отметке в 2 млн рублей. Кроме того, это единственный в классе автомобиль, предлагающий альтернативу в плане силовых агрегатов. Самый бюджетный вариант — бензиновая «четверка» (2,4 GDI), золотая середина по соотношению динамика/расход — турбодизель (2,2 CRDI), и бензиновый V6 (3,5 MPI), для тех кто хочет мощный бензиновый мотор. Вариативность в выборе двигателей и комплектаций порождает и более широкий диапазон цен, а это значит, что Kia Sorento Prime обращает на себя больше потенциальных клиентов и, как следствие, обеспечивает больше продаж.

К сожалению, прошли те времена, когда новые автомобили в России стоили тех денег, которые должны стоить и стать обладателем большого семейного кроссовера в богатой комплектации отныне можно только если располагаете суммой около 3 млн рублей. Но ведь конкуренты в схожем оснащении заметно дороже. Например, дизельный Sorento Prime в предтоповом исполнении Premium, побывавший на тесте, без учета скидок и специальных предложений оценивается в 2 894 900 рублей. А с учетом различных акций при его покупке можно сэкономить до 280 тысяч рублей. Такая цена просто недосягаема ни для одного из вышеперечисленных конкурентов, поэтому пока ценовая политика на Sorento Prime будет держаться на подобном уровне корейский кроссовер «обречен» быть локомотивом продаж в своем классе.