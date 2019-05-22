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Эксперты не видят разницы между мужским и женским вождением 

Парламентская газета + ещё 4 22 мая 2019
Фото: PIXABAY.COM
Британский сайт Unilad опубликовал результаты исследования, согласно которому женщины-водители гораздо реже попадают в ДТП, чем мужчины.
«Мир 24» обратился к главному редактору журнала «За рулем» Максиму Кадакову с просьбой прокомментировать результаты, полученные в Великобритании.
Максим Кадаков заявил, что, по его мнению, не существует принципиальных физиологических, социальных и других различий между водителями мужчинами и женщинами.
Он сообщил, что, по статистике, в России большая часть водителей-женщин на дорогах — молодые девушки. Эксперт уверен, что в данном случае возраст является позитивным фактором, но имеют место и некоторые гендерные особенности.
Говоря о женском вождении, важно помнить о материнском инстинкте, поскольку забота о детях способствует настороженности, в том числе на дорогах.
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Бортжурнал , За рулем
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