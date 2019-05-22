Эксперты не видят разницы между мужским и женским вождением

Британский сайт Unilad опубликовал результаты исследования, согласно которому женщины-водители гораздо реже попадают в ДТП, чем мужчины.

«Мир 24» обратился к главному редактору журнала «За рулем» Максиму Кадакову с просьбой прокомментировать результаты, полученные в Великобритании.

Максим Кадаков заявил, что, по его мнению, не существует принципиальных физиологических, социальных и других различий между водителями мужчинами и женщинами.

Он сообщил, что, по статистике, в России большая часть водителей-женщин на дорогах — молодые девушки. Эксперт уверен, что в данном случае возраст является позитивным фактором, но имеют место и некоторые гендерные особенности.

Говоря о женском вождении, важно помнить о материнском инстинкте, поскольку забота о детях способствует настороженности, в том числе на дорогах.