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Как оплатить штраф с скидкой, если извещение пришло с опозданием 

Рамблер 23 мая 2019
Фото: ТАСС
Эксперты издания Autonews рассказали, как водителю воспользоваться правом оплатить штраф с 50-процентной скидкой, если «письмо счастья» пришло с опозданием по вине «Почты России». Специалисты уверяют, что зачастую хватает заявления в адрес автоинспекторов, но иногда приходится обращаться в суд.
В качестве примера автор статьи приводит ситуацию, произошедшую в Челябинске. Нарушитель скоростного режима при получении извещения о постановлении выяснил, что «письмо счастья» ему было оправлено 37 дней назад. Это обстоятельство лишало челябинца возможности оплатить штраф со скидкой, на что согласно Административному кодексу выделяется 20 дней с момента оформления протокола.
Желая отстоять своё право на льготную оплату штрафа, водитель обратился к специалистам местного Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений. Однако сотрудники ГИБДД на просьбу восстановить 20-дневный срок действия скидки ответили категорическим отказом. Автолюбитель нанял адвоката.
По словам юристов, суды при рассмотрении подобных дел обязаны руководствоваться постановлением Конституционного суда, который разбирая аналогичную ситуацию в 2017 году, разрешил продлевать 20-дневный срок для оплаты штрафа с 50-процентной скидкой в случае, если извещение попало в руки водителя с опозданием по не зависящим от него причинам. Однако, по словам ведущего юриста Европейской юридической службы Ореста Мацалы, вплоть до конца 2018 года суды рассматривали практику Конституционного суда, как рекомендацию. В декабре прошлого года соответствующие изменения были законодательно утверждены в административном кодексе.
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Бортжурнал , ГИБДД
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