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Техосмотр затягивает гайки: что ждет автовладельцев 

Авторамблер + ещё 1 20 часов назад
Фото: Авторамблер
Как проходят процедуру техосмотра в России? Известно как. Но времена меняются — Госдума приняла в третьем чтении закон об усилении контроля за действием, ставшим стопроцентной формальностью. Итак, к чему готовиться автовладельцам?
В нынешнем, 2019 году все будет "по-старинке" — законопроекты вступают в силу по истечении одного года со дня их официального опубликования. А вот дальше владельцам, согласно "антикоррупционному" сценарию, придется напрячься, поскольку цели законопроектов заключаются в противодействии практике тотального оформления диагностических карт без фактического проведения процедуры.
В Российском союзе автостраховщиков разъяснили, какие именно изменения в сфере техосмотра нас ожидают на практике. Итак, вот основные:
• Диагностическая карта будет формироваться в ЕАИСТО в форме электронного документа с заверением усиленной квалифицированной электронной подписью технического эксперта.
• Важный момент — операторов ТО обяжут передавать в ЕАИСТО фотографии ТС с указанием координат места нахождения, даты и времени начала и окончания проведения процедуры.
• Утверждаются новые требования к производственно-технической базе, фотографиям и даже к точности определения координат места нахождения транспортного средства.
• Утверждается методика расчета значения пропускной способности ПТО.
• У операторов техосмотров должны быть свои официальные сайты в интернете
• Операторов обяжут проходить процедуру подтверждения соответствия требованиям аккредитации
Но это еще не все — ГИБДД МВД будет осуществлять контроль за организацией и проведением ТО при осмотре автобусов, при внеплановых проверках операторов технического осмотра без предварительного уведомления и при проведение контрольных закупок для целей государственного контроля (надзора) за организацией проведением технического осмотра.
Напоследок о наказании. В Госдуме пройдут процедуру чтения законопроекты, вносящие поправки в КоАП и УК РФ. Предполагается, что в случае оформления фальшивых диагностических карт без его реального проведения штраф для должностных лиц составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. За управление автомобилем без диагностической карты предлагается штрафовать на 2 тыс. рублей. Наконец, поправки вводят уголовную ответственность за проведению ТО без аккредитации оператора.
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Бортжурнал , Госдума , ГИБДД
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