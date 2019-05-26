Эксперты объяснили рекордный спрос на автомобили с АКПП

По данным экспертов издания "Автостат", в 2018 году в России популярность автомобилей с автоматической коробкой передач выросла до рекордных показателей. Специалисты объяснили, почему покупатели отдают предпочтение такой трансмиссии.

В 2019 году продажи транспортных средств с "автоматом" достигли 59% всего автомобильного рынка, а за прошедший год показатель вырос на 7% и тенденция продолжается. Больше всего модели с АКПП выбирают в больших городах, благодаря их высокому уровню комфорта и приспособленности к состоянию городских дорог.

Мегаполисы требуют от транспортных средств наличия "автомата", так как транспортная загрузка не всегда позволяет водителю вовремя среагировать в опасной ситуации при наличии механической трансмиссии. В бюджетном сегменте появляется все больше новинок с такой трансмиссией, а потому покупатели все больше выбирают именно их.

По данным аналитиков, выбор россиян в большинстве случаев падает на кроссоверы, так как в большинстве модели сегмента SUV оснащаются автоматической коробкой. Эксперты отмечают при выборе авто и опыт вождения граждан, а в подавляющем большинстве случаев "автомат" оказывается выгоднее "механики" по ряду параметров, к примеру, стоимости ремонта и времени службы.