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Эксперты объяснили рекордный спрос на автомобили с АКПП 

Car.ru + ещё 1 12 часов назад
Фото: car.ru
По данным экспертов издания "Автостат", в 2018 году в России популярность автомобилей с автоматической коробкой передач выросла до рекордных показателей. Специалисты объяснили, почему покупатели отдают предпочтение такой трансмиссии.
В 2019 году продажи транспортных средств с "автоматом" достигли 59% всего автомобильного рынка, а за прошедший год показатель вырос на 7% и тенденция продолжается. Больше всего модели с АКПП выбирают в больших городах, благодаря их высокому уровню комфорта и приспособленности к состоянию городских дорог.
Мегаполисы требуют от транспортных средств наличия "автомата", так как транспортная загрузка не всегда позволяет водителю вовремя среагировать в опасной ситуации при наличии механической трансмиссии. В бюджетном сегменте появляется все больше новинок с такой трансмиссией, а потому покупатели все больше выбирают именно их.
По данным аналитиков, выбор россиян в большинстве случаев падает на кроссоверы, так как в большинстве модели сегмента SUV оснащаются автоматической коробкой. Эксперты отмечают при выборе авто и опыт вождения граждан, а в подавляющем большинстве случаев "автомат" оказывается выгоднее "механики" по ряду параметров, к примеру, стоимости ремонта и времени службы.
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