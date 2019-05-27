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Лучшие 3 простых способа удаления царапин вокруг дверной ручки авто 

Car-Mania 4 часа назад
Фото: Car-Mania
На кузове автомобиля часто появляются дефекты в районе дверных ручек. Повреждения возникают из-за неаккуратного обращения — при открывании двери лакокрасочное покрытие повреждается ногтями.
Сегодня существует 3 способа удаления царапин вокруг дверной ручки авто.
Каждый из них действенен в определенных условиях, поэтому выбирать нужно в зависимости от обстоятельств:
Карандаш для устранения царапин. Этот способ уместно применять при мелком повреждении, когда повреждён лишь верхний полировочный слой. На более глубоком повреждении карандаш создаст защитный слой, который какое-то время будет препятствовать образованию ржавчины, но недостаток на кузове все равно будет видно.
Штрих с автоэмалью. Довольно распространенный метод реставрации. Обладает следующими преимуществами: отлично защищает от коррозии, недорого стоит, прост в использовании. Среди минусов можно выделить сложность подбора однотонного цвета.
Ремкомплект для удаления дефектов. Ремкомплект используется для временной маскировки недостатков на кузове, так как после его использования недостатки все равно видны.
Использовать любой из этих вариантов устранения дефектов нужно в теплом гараже. В противном случае есть риск усугубить ситуацию и создать еще больший дефект на кузове автомобиля.
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Бортжурнал
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