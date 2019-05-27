Присадки для автомобилей: плюсы и минусы

Наверно трудно найти такого автомобилиста, который не слышал о слове «присадка». Между тем, не все водители, особенно начинающие, знакомы с ее практическим назначением.

Попытаемся все расставить по своим местам.

Что такое присадки. Говоря простым языком, это химические добавки в те жидкости, без которых не может обходиться любая машина. По идеи, часть присадок призвана улучшить работу транспорта, обеспечить сохранность его основных узлов, пишет auto.pravda.ru.

Условно рассматриваемые компоненты можно разделить на три типа: для топлива, масла и трансмиссии. Вместе с тем, единого мнения о пользе или вреде присадок не сформировалось.

Поэтому хозяева своих железных коней условно разделились на 3 лагеря. В них вошли сторонники, противники добавок, а также те, кто сохранил нейтралитет в их использовании. Какова же позиция каждой стороны.

Плюсы. Если речь идет о бензине, химические вставки помогают удалить влагу и повысить октановое число. По отношению к дизелю, присадки способны разжижать горючее, что не даст ему замерзнуть в морозную погоду.

Присадки помогут и тогда, когда пришлось столкнуться с бензином сомнительного качества. Добавки способны улучшить характеристики топлива. Есть и такие составы, которые оказывают на машину комплексный положительный эффект.

Минусы. Среди минусов присадок отмечается тот факт, что польза от присадок кратковременна. Дальше они могут серьезно навредить машине.

Еще одним аргументом является то, что крупные производители бензина и моторных масел не имеют в своем ассортименте присадки. Кроме того, статистика показывает, что автомобили с присадками и без встречаются на СТО в равных количествах.

Завершающим доводом является то, что современные автомобильные масла уже имеют в своем составе компоненты, характерные для присадок. Поэтому лучше потратиться на качественное масло.

Нейтральное мнение. Позиция нейтрально относящихся к присадкам такова, что они не имеют особой пользы. Вреда от них тоже не наблюдается. Поэтому приобретение химического состава, является только лишней тратой средств.

Итог. Подытожив, можно сказать, что каждый автолюбитель стремится заботиться о своем транспорте и поддерживать его в надлежащем состоянии. Поэтому выбор в пользу присадок дело индивидуальное. Важно только отдавать предпочтение проверенным производителям.