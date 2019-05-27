Recaro представила новый «ковш» на каждый день

Компания Recaro, известная своими спортивными креслами для автомобилей, обнародовала изображения нового продукта — вариации известного сиденья Sportster CS, вдохновленной Нюрбургрингом. Тираж кресел будет строго лимитирован

Утверждается, что кресло Recaro Sportster CS Nurburgring Edition построено для того, чтобы обеспечить водителю и пассажиру максимальный комфорт как на гоночном треке, так и за его пределами.

Отличиями Нюрбургринг-версии станут существенно расширенные диапазоны регулировок, интегрированный в конструкцию подогрев, встроенная подушка безопасности и, что особенно примечательно в прямом смысле слова, — специальная табличка с номером конкретного экземпляра в партии. Кроме того, на подголовниках появится вышивка с силуэтом знаменитой трассы и названием "лимитированного издания".

Публичная демонстрация нового кресла состоится в рамках гонки "24 часа Нюрбургринга": сиденьями Recaro будут оборудованы компьютерные симуляторы, с помощью которых любой желающий сможет виртуально присоединиться к заездам.

Тираж нового кресла Recaro Sportster CS Nurburgring Edition будет ограничен 999 экземплярами. Стоимость "ковша" не сообщается.