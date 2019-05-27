Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Recaro представила новый «ковш» на каждый день 

Автовести 2 часа назад
Фото: Автовести
Компания Recaro, известная своими спортивными креслами для автомобилей, обнародовала изображения нового продукта — вариации известного сиденья Sportster CS, вдохновленной Нюрбургрингом. Тираж кресел будет строго лимитирован
Утверждается, что кресло Recaro Sportster CS Nurburgring Edition построено для того, чтобы обеспечить водителю и пассажиру максимальный комфорт как на гоночном треке, так и за его пределами.
Отличиями Нюрбургринг-версии станут существенно расширенные диапазоны регулировок, интегрированный в конструкцию подогрев, встроенная подушка безопасности и, что особенно примечательно в прямом смысле слова, — специальная табличка с номером конкретного экземпляра в партии. Кроме того, на подголовниках появится вышивка с силуэтом знаменитой трассы и названием "лимитированного издания".
Публичная демонстрация нового кресла состоится в рамках гонки "24 часа Нюрбургринга": сиденьями Recaro будут оборудованы компьютерные симуляторы, с помощью которых любой желающий сможет виртуально присоединиться к заездам.
Тираж нового кресла Recaro Sportster CS Nurburgring Edition будет ограничен 999 экземплярами. Стоимость "ковша" не сообщается.
Автовести: последние новости
За рулем Mazda3 можно внезапно потерять видимость Названы автомобили, обеспечивающие успех у девушек. И это не Ferrari Представлен обновленный Land Rover Discovery Sport
Комментарии
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страховщики резко подняли ставки по ОСАГО101
Сын Галлямова сделал признание11
Страховая не поверит: российский парусник устроил ДТП в Германии
BMW представила новую переднеприводную «копейку»
Новые «письма счастья»: 5 нарушений, которые вскоре будут фиксировать камеры
Видео
01:43
Страховщики резко подняли ставки по ОСАГО
Автоновости
00:20
Объявлены цены на Renault Arkana
Автоновости
01:43
Страховая не поверит: российский парусник устроил ДТП в Германии
ДТП
00:48
Автобус с россиянами разбился в Италии
ДТП
Водителей теперь штрафуют не только из кустов
Автоновости
10:53
«Плюс 3 км/ч». Штраф за скорость хотят ужесточить
Автоновости
10:52
Купить техосмотр станет невозможно
Автоновости Другое
ГИБДД начала вычислять нарушителей с воздуха
Автоновости ДТП
02:19
Как выглядит гибрид «Бентли»-танк
Автоновости
Железнодорожный мост в Крым откроют досрочно
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение