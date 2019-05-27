Простые истины: как защититься от прокола колеса на трассе

Эксперты издания «Автовзгляд» назвали особенности езды по трассе, которые помогут водителю защитить колёса автомобиля от проколов.

В первую очередь специалисты советуют избегать наездов на любые предметы, валяющиеся на дороге, поскольку «даже безобидная маленькая щепочка может быть „оснащена“ гвоздём».

Кроме того, опытные водители не рекомендуют в пути держаться за грузовиками, особенно «преклонного возраста», а также не следовать за машинами, перевозящими металлолом, строительный мусор и т.д. В обоих случаях, уверяют эксперты, существует риск наехать на вывалившийся из кузова «сюрприз», который может повредит не только резину, но и даже подвеску, радиатор или картер мотора.

Не стоит в пути увлекаться движением по обочине, заявил автор статьи. На краях проезжей части зачастую скапливается всевозможный мусор, среди которого попадаются острые железяки, гвозди, шурупы и т.п. По этой же причине стоит объезжать большие выбоины и лужи.