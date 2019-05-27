Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

За рулем Mazda3 можно внезапно потерять видимость 

Автовести 1 час назад
Фото: © Mazda
Как информирует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), добровольному отзыву подлежат 1 678 автомобилей марки Mazda3, реализованных c сентября 2015 года по март 2018 года, с VIN-кодами согласно приложению.
Причиной отзыва этих машин является неисправность реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла, которая может повлечь ухудшение видимости во время движения из-за неработающих передних стеклоочистителей. Соответственно, на предоставленных для ремонта автомобилях Mazda3 будет выполнена замена переднего блока управления оборудованием кузова (F-BCM), в состав которого входит модифицированное реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Уполномоченные представители изготовителя ООО "Мазда Мотор Рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить машину в удобный им дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого необходимо сопоставить его VIN-код с прилагаемым перечнем, связаться с дилерским центром и записаться на ремонт.
Автовести: последние новости
Recaro представила новый "ковш" на каждый день Названы автомобили, обеспечивающие успех у девушек. И это не Ferrari Honda отдает в хорошие руки свой е-мобиль всего за 900 евро
Комментарии
Бортжурнал , Mazda
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страховщики резко подняли ставки по ОСАГО101
Сын Галлямова сделал признание11
Страховая не поверит: российский парусник устроил ДТП в Германии
BMW представила новую переднеприводную «копейку»
Новые «письма счастья»: 5 нарушений, которые вскоре будут фиксировать камеры
Видео
01:43
Страховщики резко подняли ставки по ОСАГО
Автоновости
00:20
Объявлены цены на Renault Arkana
Автоновости
01:43
Страховая не поверит: российский парусник устроил ДТП в Германии
ДТП
00:48
Автобус с россиянами разбился в Италии
ДТП
Водителей теперь штрафуют не только из кустов
Автоновости
10:53
«Плюс 3 км/ч». Штраф за скорость хотят ужесточить
Автоновости
10:52
Купить техосмотр станет невозможно
Автоновости Другое
ГИБДД начала вычислять нарушителей с воздуха
Автоновости ДТП
02:19
Как выглядит гибрид «Бентли»-танк
Автоновости
Железнодорожный мост в Крым откроют досрочно
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение