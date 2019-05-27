За рулем Mazda3 можно внезапно потерять видимость

Как информирует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), добровольному отзыву подлежат 1 678 автомобилей марки Mazda3, реализованных c сентября 2015 года по март 2018 года, с VIN-кодами согласно приложению.

Причиной отзыва этих машин является неисправность реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла, которая может повлечь ухудшение видимости во время движения из-за неработающих передних стеклоочистителей. Соответственно, на предоставленных для ремонта автомобилях Mazda3 будет выполнена замена переднего блока управления оборудованием кузова (F-BCM), в состав которого входит модифицированное реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "Мазда Мотор Рус" проинформируют владельцев автомоб илей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить машину в удобный им дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого необходимо сопоставить его VIN-код с прилагаемым перечнем, связаться с дилерским центром и записаться на ремонт.