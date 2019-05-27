УАЗ «Патриот» получил расширенный набор опций

Для внедорожника в комплектациях «Классик» и «Оптимум» можно заказать ранее недоступные опции.

В частности, недорогие версии «Патриота» теперь можно приобрести с оборудованием, которое ранее предлагалось только для спецверсии Life Style. Речь идет об аудиосистеме с четырьмя динамиками и поддержкой формата mp3 стоимостью 10,9 тыс. рублей и о пластиковом кожухе запасного колеса с надписью Patriot за 4,49 тыс. рублей, которые теперь доступны для «Патриота» в комплектации «Классик». Кроме того, для модели в таком исполнении за доплату предусмотрена система парковки с датчиками в заднем бампере и аудиооповещением за 6,9 тыс. рублей. Эта же опция, но для автомобиля в комплектации «Оптимум», обойдется покупателям в 10,9 тыс. рублей. Для обеих комплектаций, «Классик» и «Оптимум», предлагается пакет «Безопасная парковка» (с камерой заднего вида и только в сочетании с пакетом «Мультимедиа») — за 9,9 тыс. и 14,9 тыс. рублей соответственно.

В пресс-службе УАЗа сообщили, что еще одно новшество касается всех исполнений модели без исключения. Это легкосплавные диски «Футбол» с шинами размерностью 235/70 R16, которые сейчас по умолчанию предлагаются только для версии Life Style. За доплату такие колеса можно установить на любой «Патриот»: за 22,9 тыс. рублей они доступны для «Классика» и «Оптимума», и за за 4,9 тыс. рублей — для «Престижа». В компании уточнили, что в комплектации «Максимум» диски «Футбол» предлагаются без доплаты.

Внедорожники с пересмотренным списком дополнительного оборудования появятся в автосалонах уже в июне 2019 года.