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Самые безопасные машины текущего года 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: car.ru
Безопасность является одним из наиболее важных параметров автомобиля.
Именно поэтому все производители стараются оборудовать машину не только средствами пассивной безопасности, но и более современными — электронными.
Начиная с 2021 года, на всех автомобилях европейского производства, должна в обязательном порядке быть установлена система экстренного торможения. На данный момент эта система устанавливается исключительно по желанию клиента.
Совместно с данной системой также присутствуют и стандартные подушки и ремни безопасности. Были приняты новые правила проведения краш-тестов, согласно которым специалисты принимают во внимание показатели не только активной, но и пассивной безопасности.
По результатам данных тестов, Американский институт дорожной безопасности назвал автомобиль, который по итогам года был признан наиболее безопасным. Им стал Mercedes-Benz E-class. В этой модели была отмечена замечательная работа всех активных систем безопасности, а также помощников водителя.
Второе место заняла модель Honda Pilot, которая получил награду Top Safety Pick, ведь уже стандартная комплектация машины имеет системы аварийного торможения и контроля полосы, по которой передвигается автомобиль.
Тройку лидеров замкнул седан Honda Accord, который также оборудован наиболее современными системами безопасности японского производства.
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Бортжурнал , Honda Accord , Honda , Mercedes-Benz , Honda Pilot
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