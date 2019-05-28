Самые безопасные машины текущего года

Безопасность является одним из наиболее важных параметров автомобиля.

Именно поэтому все производители стараются оборудовать машину не только средствами пассивной безопасности, но и более современными — электронными.

Начиная с 2021 года, на всех автомобилях европейского производства, должна в обязательном порядке быть установлена система экстренного торможения. На данный момент эта система устанавливается исключительно по желанию клиента.

Совместно с данной системой также присутствуют и стандартные подушки и ремни безопасности. Были приняты новые правила проведения краш-тестов, согласно которым специалисты принимают во внимание показатели не только активной, но и пассивной безопасности.

По результатам данных тестов, Американский институт дорожной безопасности назвал автомобиль, который по итогам года был признан наиболее безопасным. Им стал Mercedes-Benz E-class. В этой модели б ыла отмечена замечательная работа всех активных систем безопасности, а также помощников водителя.

Второе место заняла модель Honda Pilot, которая получил награду T op Sa fety Pick, ведь уже стандартная комплектация машины имеет системы аварийного торможения и контроля полосы, по которой передвигается автомобиль.