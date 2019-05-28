Сколько будет стоит проезд по дублеру Кутузовского

Принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание «Ведомости» опубликовало вероятную стоимость проезда по Северному дублёру Кутузовского проспекта. Предполагается, что за возможность проехаться по платной трассе водителю легковой машины придётся выложить 270 рублей.

В статье «Ведомости» ссылаются на расчёты, инициированные Правительством Москвы и инвестором. По словам заместителя мэра столицы по экономике Владимира Ефимова, ранее стоимость проезда по дублёру Кутузовского оценивался в сумму около 450 рублей, учитывая индексацию. Впрочем, впоследствии цена была пересчитана. В результате билет за движение по дублёру в один конец обойдётся для водителя легковой машины в 270 рублей. При этом отмечается, что автолюбители, регулярно пользующиеся дублёром, могут рассчитывать на скидки.

По данным издания, протяжённость платной трассы шириной от четырёх до шести полос составит около 10,5 км. Предполагается, что скорость на платной трассе в нижнем пределе будет ограничена 100 км/ч. Стоимость объекта — 40 млрд рублей, которые инвестор затратит в рамках концессии, заключённой на 40 лет. Сдача дублёра в эксплуатацию намечена на 2021 год.