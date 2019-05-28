Серийный Mercedes GLB потихоньку «разоблачается»

Кто-то может подумать, что внедорожная линейка Mercedes-Benz и так уже переполнена со всеми этим и GLA, GLC, G LC Coupe, GLE, GLE Coupe, GLS, G-Klasse и EQC. Но в руководстве штутгартского бренда нашли-таки нишу для еще одного предложения — нового GLB.

Mercedes GLB — это компактный, но вместительный кроссовер с 7-местным салоном, официальная презентация которого состоится летом, а в продажу новинка выйдет до конца текущего года. Напомним, что концепт GLB уже был представлен миру, а сейчас компания занимается доводкой его серийной версии.

По задумке создателей, кроссовер должен привнести в линейку компактных SUV бренда характер и стиль легендарного "Гелендвагена", именно поэтому модель получила брутальные коренастые формы кузова, также напоминающие об ушедшем в небытие GLK.

allroader.ru

Производство Mercedes GLB наладят в Мексике и Китае. Кроме версии с 7-местным салоном, покупателям предложат кроссовер и с 5 посадочными местами, а также, в "заряженной"AMG-модификации и заточенной на покорение бездорожья версии с завышенной подвеской и дополнительной защитой кузова.

Справедливости ради стоит отметить, что замеченный фотошпионами прототип серийного GLB лишь очень отдаленно напоминает эмоциональный и напористый концепт. Кузов стал более обтекаемым и скучным, как и все современные модели компактного класса из Штутгарта. Что касается салона, тут все будет унаследовано прямиком от А-Класса.

Премьера GLB онлайн состоится летом, а во плоти кроссовер представят широкой публике в сентябре на Франкфуртском автосалоне.