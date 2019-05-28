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Серийный Mercedes GLB потихоньку «разоблачается» 

Allroader.ru 7 часов назад
Фото: Allroader.ru
Кто-то может подумать, что внедорожная линейка Mercedes-Benz и так уже переполнена со всеми этими GLA, GLC, GLC Coupe, GLE, GLE Coupe, GLS, G-Klasse и EQC. Но в руководстве штутгартского бренда нашли-таки нишу для еще одного предложения — нового GLB.
Mercedes GLB — это компактный, но вместительный кроссовер с 7-местным салоном, официальная презентация которого состоится летом, а в продажу новинка выйдет до конца текущего года. Напомним, что концепт GLB уже был представлен миру, а сейчас компания занимается доводкой его серийной версии.
По задумке создателей, кроссовер должен привнести в линейку компактных SUV бренда характер и стиль легендарного "Гелендвагена", именно поэтому модель получила брутальные коренастые формы кузова, также напоминающие об ушедшем в небытие GLK.
allroader.ru
Производство Mercedes GLB наладят в Мексике и Китае. Кроме версии с 7-местным салоном, покупателям предложат кроссовер и с 5 посадочными местами, а также, в "заряженной"AMG-модификации и заточенной на покорение бездорожья версии с завышенной подвеской и дополнительной защитой кузова.
Справедливости ради стоит отметить, что замеченный фотошпионами прототип серийного GLB лишь очень отдаленно напоминает эмоциональный и напористый концепт. Кузов стал более обтекаемым и скучным, как и все современные модели компактного класса из Штутгарта. Что касается салона, тут все будет унаследовано прямиком от А-Класса.
Премьера GLB онлайн состоится летом, а во плоти кроссовер представят широкой публике в сентябре на Франкфуртском автосалоне.
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Бортжурнал , Mercedes-Benz
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