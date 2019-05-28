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АвтоВАЗ объяснил, почему у «Нивы» нет мощного мотора 

CarClub 6 часов назад
Фото: CarClub
В рамках сессии вопросов и ответов, которую журнал «За рулем» провел между своими читателями и АвтоВАЗом, автогигант пояснил, почему на «Ладу 4х4» до сих пор ставится устаревший мотор.
Напомним, что в распоряжении внедорожника остается исключительно старый восьмиклапанник 1.7 мощностью 83 л.с. (слабее в вазовской гамме на сегодняшний день нет). Он агрегатируется с 5-ступенчатой механикой и постоянным полным приводом. Слабосильный двигатель — главная претензия к машине со стороны потребителей. Его возможностей не хватает даже для трехдверки, не говоря уже о более тяжелой удлиненной модификации.
«Более мощный мотор нарушит баланс характеристик автомобиля и потребует переделки трансмиссии, подвески, кузова, тормозов. На «Ладе 4х4» практически идеально сбалансированы мощность, ходовые качества, цена, комфорт и безопасность. Этот баланс рожден путем длительной эволюции», — ответили представители АвтоВАЗа.
Иначе говоря, интегрировать в существующую машину новый силовой агрегат нерентабельно, это потребует неоправданно больших затрат. Вся надежда на «Ниву» следующего поколения. Она будет построена на кроссоверной платформе альянса Renault-Nissan, однако создатели при этом обещают сохранить выдающуюся проходимость.
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Бортжурнал , Lada , Автоваз , За рулем
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