АвтоВАЗ объяснил, почему у «Нивы» нет мощного мотора

В рамках сессии вопросов и ответов, которую журнал «За рулем» провел между своими читателями и АвтоВАЗом , автогигант пояснил, почему на «Ладу 4х4» до сих пор ставится устаревший мотор.

Напо мним , что в распоряжении внедорожника остается исключительно старый восьмиклапанник 1.7 мощностью 83 л.с. (слабее в вазовской гамме на сегодняшний день нет). Он агрегатируется с 5-ступенчатой механикой и постоянным полным приводом. Слабосильный двигатель — главная претензия к машине со стороны потребителей. Его возможностей не хватает даже для трехдверки, не говоря уже о более тяжелой удлиненной модификации.

«Более мощный мотор нарушит баланс характеристик автомобиля и потребует переделки трансмиссии, подвески, кузова, тормозов. На «Ладе 4х4» практически идеально сбалансированы мощность, ходовые качества, цена, комфорт и безопасность. Этот баланс рожден путем длительной эволюции», — ответили представители АвтоВАЗа.

Иначе говоря, интегрировать в существующую машину новый силовой агрегат нерентабельно, это потребует неоправданно больших затрат. Вся надежда на «Ниву» следующего поколения. Она будет построена на кроссоверной платформе альянса Renault-Nissan, однако создатели при этом обещают сохранить выдающуюся проходимость.