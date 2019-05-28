Эксперты рассказали, что нужно сделать сразу после покупки б/у авто

Эксперты сайта driven.ru перечислили 4 вида работ, которые необходимо провести с подержанным автомобилем сразу после покупки..

В первую очередь опытные автолюбители рекомендуют заменить все жидкости в автомобиле. Особое внимание следует уделить моторному маслу и тормозной жидкости. В случае, если пробег купленной машины превышает 60 тысяч километров, замене подлежит и масло в коробке передач. Эксперты отмечают, что в процессе замены масла в двигателе не лишним будет проверить ремень ГРМ и при малейших сомнениях в его долговечности заменить на новый.

На следующем этапе специалисты советуют заняться подвеской: заменить тормозные колодки и диски, а также при достижении автомобилей пробега в 70 тысяч километров заняться диагностикой шаровых опор, стоек, стабилизаторов и амортизаторов. При выявлении неисправности срочно чинить.

Всевозможные резиновые детали машины также требуют замены. Чаще всего они приходят в негодность после 5 лет эксплуатации авто. В списке водителя при походе в автомагазин должны находиться втулки, пыльники, манжеты и т.д.

Наконец, эксперты не рекомендуют слишком затягивать с ремонтом повреждённых деталей кузова. Так, можно предотвратить возникновение и последующее распространение коррозии.