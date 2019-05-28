«Единичке» BMW предложили неравноценную М-альтернативу

Маловероятн о, что в линейке BMW появятся полноценные М-модели на основе переднеприводной платформы. Соответственно, вершиной модельного семейства 1 серии останется версия M135i, которой уже предложили "костюмчик" от M Performance.

Слегка добавить хэтчбеку агрессивности и вообще "фасону" BMW предлагает при помощи альтернативных кузовных деталей, выполненных из карбона. "Единичку" можно будет оснастить, к примеру, иной решеткой радиатора, передним сплиттером, накладками на боковые зеркала и пороги, задним спойлером и диффузором. Утверждается, что все компоненты прошли испытания в аэродинамической трубе. Кроме того, хэтчбеку сформировали набор новых кованых колесных дисков размерностью R18 и R19.

Интерьер предполагается оживить за счет спортивного рулевого колеса с отделкой алькантарой и "нулевой" меткой (за доплату предлагается еще и отделка карбоном). Из карбона могут быть выполнены подрулевые переключатели, а на пол можно постелить фирменные коврики особого дизайна. Наконец, встроенные в двери проекторы обеспечат появление на асфальте логотипа BMW M.

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Единственная доступная в рамках пакета доработка ходовой части — это тормоза. В ассортимент опций включены перфорированные диски увеличенного размера с четырехпоршневыми суппортами. Сами механизмы изготовлены из алюминиевого сплава, чтобы уменьшить неподрессоренные массы, а суппорта выкрашены в красный.