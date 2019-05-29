Кроссовер версии Honda CR-V сменит имя и дизайн

В Сети опубликовали снимки прототипа нового «кросса» бренда Honda . Его планируют представить до конца 2019 года.

Прототип на фото «одет» в камуфляж. Транспортное средство схоже с версией CR-V. Авто является не обновлённой версией «Серванта», а его клоном.

Из снимков видно, что новая версия Honda CR-V , в сравнении с уже продающимся кроссовером, получит другие бамперы, фары, а также интерьер. По всей видимости, транспортное средство будет иметь другое название.

car.ru

Рассматривая техническое оснащение автомобиля, стоит отметить, что производители позаимствовали его у местной версии CR-V. Транспортное средство будет оснащаться бензиновой турбированной 4-цилиндровой силовой установкой, которая генерирует 193 лошадиные силы.

Также авто получит гибридный силовой агрегат i-MMD. Данный двигатель будет выдавать 215 лошадиных сил.

Клон CR-V планируют выпустить на авторынок Китая до конца текущего года. По всей видимости, кроссовер не появится на прочих рынках.