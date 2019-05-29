На территории России будут отозваны 70 машин Fiat Ducato.

Компания FCA RUS, основной сферой деятельност и которой я вляется производство и ремонт автомобилей, объявила о начале отзывной кампании для автомобилей Fiat Ducato, продажи которых осуществлялись с мая прошлого года.

Называемой причиной таких действий стало предполагаемое несоответствие деталей в дроссельном механизме. Результатом данной неисправности стало отсоединение муфты, используемой для обеспечения доступа воздуха в корпус дросселя. После этого загорается сигнальная лампа, предупреждающая о неправильной работе двигателя и наблюдается потеря мощности.

На отозванных машинах будут выполнены работы по замене хомутов из металла, а также муфт на новые, которые по своим параметрам позволяют обеспечить необходимую степень фиксации муфты интеркулера на корпусе дросселя. Для хозяев машин данной марки нет необходимости оплачивать проведение ремонтных работ.

Начало отзывов автомобилей данной марки было отмечено еще в феврале текущего года, когда был отозван один автомобиль, по причине соприкосновения двух трубопроводов: подачи и возврата топлива. В ходе ремонтных работ трубы были установлены в необходимое положение, чтобы предотвратить их соприкосновение в будущем.