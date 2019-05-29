Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На территории России будут отозваны 70 машин Fiat Ducato. 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Компания FCA RUS, основной сферой деятельности которой является производство и ремонт автомобилей, объявила о начале отзывной кампании для автомобилей Fiat Ducato, продажи которых осуществлялись с мая прошлого года.
Называемой причиной таких действий стало предполагаемое несоответствие деталей в дроссельном механизме. Результатом данной неисправности стало отсоединение муфты, используемой для обеспечения доступа воздуха в корпус дросселя. После этого загорается сигнальная лампа, предупреждающая о неправильной работе двигателя и наблюдается потеря мощности.
На отозванных машинах будут выполнены работы по замене хомутов из металла, а также муфт на новые, которые по своим параметрам позволяют обеспечить необходимую степень фиксации муфты интеркулера на корпусе дросселя. Для хозяев машин данной марки нет необходимости оплачивать проведение ремонтных работ.
Начало отзывов автомобилей данной марки было отмечено еще в феврале текущего года, когда был отозван один автомобиль, по причине соприкосновения двух трубопроводов: подачи и возврата топлива. В ходе ремонтных работ трубы были установлены в необходимое положение, чтобы предотвратить их соприкосновение в будущем.
Car.ru: последние новости
Самые безопасные машины текущего года 4 вещи, которые стоит сделать сразу, после покупки авто с пробегом Присадки для автомобилей: плюсы и минусы
Комментарии
Бортжурнал , Автоновости , Fiat Ducato , Fiat
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь легенды сборной Италии сбила машина
На Украине автобус со школьниками протаранил грузовик
Устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями6
Страшное ДТП в Мали: погибли 20 человек
В Москве на Варшавском шоссе столкнулись пять машин
Видео
02:10
Бензин перестал приносить прибыль в России
Автоновости
01:43
Страховщики резко подняли ставки по ОСАГО
Автоновости
01:21
ГИБДД отучит россиян от повторных нарушений
ДТП
00:46
Машина бросила торопливого водителя
Автоновости
00:20
Объявлены цены на Renault Arkana
Автоновости
01:43
Страховая не поверит: российский парусник устроил ДТП в Германии
ДТП
00:34
Начинающая автоледи не нашла педаль тормоза
ДТП
00:48
Автобус с россиянами разбился в Италии
ДТП
Водителей теперь штрафуют не только из кустов
Автоновости
10:53
«Плюс 3 км/ч». Штраф за скорость хотят ужесточить
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение