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Кто быстрее? Lada Vesta против Skoda Rapid 

Car.ru 5 часов назад
Фото: car.ru
В своем сегменте Lada Vesta и Skoda Rapid — прямые конкуренты.
Чешская машина многими поклонниками идентифицируется как недорогая альтернатива отечественным моделям. Но даже машина в базовой комплектации несколько дороже, по сравнению с конкурентом.
Технические характеристики конкурентов. Обе модели имеют в своем арсенале 1,6 л. бензиновые моторы. В этой комплектации Vesta имеет мощность — 106 л.с., крутящий момент — 148 Нм.
В случае установки механической коробки передач, разгон до «сотни» производителем обозначен на уровне 11,2 секунды. Для сравнения, если устанавливается автоматическая трансмиссия (робот), то динамические характеристики ухудшаются на 2,9 секунды.
Лифтбек Skoda Rapid имеет несколько настроек мотора. В базовом варианте двигатель настроен на отдачу 90 л.с., а крутящий момент всего на 7 Нм больше, по сравнению с конкурентом. Разгон с механической коробкой до 100 км/ч занимает сопоставимое время — 11,0 сек.
В таких случаях небольшое преимущество удастся получить только за счет опыта водителя и сопутствующих факторов — шины, передаточное число главной передачи, рабочих диапазонов КПП.
Очный спор на прямом участке. Паспортные характеристики не всегда отображают реальный разгон на прямом участке. В очном споре ситуация сложилась следующим образом:
Первый заезд выиграла Lada Vesta за явным преимуществом. Но проигрыш чешской машины здесь объясним промедлением на старте.
Во втором заезде промедление уже коснулось модели АвтоВАЗ. Но отставание объяснимо худшим сцеплением установленных шин, которые быстрее срываются в пробуксовку.
Последующие заезды показывают равные возможности при переходе на 2-3 передачу. Набор скорости у обоих машин оказывается равным. Все преимущество удается получить на старте за счет удачной работы сцепления.
Аргументы. Некоторое преимущество Skoda Rapid в отдельных заездах доставалось за счет отключенного ассистента ESP. В этом случае система не вмешивается при небольшой пробуксовке и не «душит» двигатель. У Lada Vesta, даже при принудительном отключении, система курсовой устойчивости вмешивается в действия водителя на 2-3 передаче, препятствуя интенсивному разгону.
В случае активации ESP на Rapid, возможности автомобилей вновь выравниваются. В этом случае дополнительные 16 л.с. оказываются для Vesta необходимым резервом.
Небольшое преимущество в мощности пригодится и на трассе. В случае максимальной загрузки, преодоления затяжных подъемов, скоростных обгонов, дополнительные лошадиные силы позволят водителю чувствовать себя более уверенно.
Но более мощный мотор проявляет себя и сравнительно высоким топливным «аппетитом». В городском цикле производитель Lada указывает на расход 9,3 л, на трассе 5,5 л, а в смешанном цикле — 6,9. У машины чешской компании показатели будут равны 7,8/4,5/5,8 литров соответственно.
Итог. При необходимости Skoda Rapid предлагает мотор 1,6 с настройкой на отдачу 110 л.с. В ответ Lada Vesta имеет модификацию с мотором 1,8 л. мощностью 122 л. с. Но все-таки, обе модели позиционируются как семейный авто. Вряд ли уличные гонки — это их прямое назначение.
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Бортжурнал , Skoda Rapid , Lada Vesta , Lada , Skoda , Автоваз
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